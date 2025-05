Sì della Corte Costituzionale alle coppie omogenitoriali, storica sentenza sul riconoscimento dei figli

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto come non legittimo il fatto che la legge italiana non preveda il riconoscimento automatico come genitrice di una madre non biologica, in una coppia di donne che ha avuto un figlio tramite procreazione assistita all’estero.

Cosa ha detto la Corte Costituzionale sulle coppie omogenitoriali

Il 22 maggio la Corte Costituzionale ha riconosciuto di fatto il diritto della madre non biologica di un bambino in una coppia di donne che ha ricorso alla procreazione assistita all’estero di vedersi riconosciuta come genitrice.

La Corte ha preso questa decisione in base al principio costituzionale per cui i diritti del minore e il suo interesse vanno tutelati prima di considerare ogni altra variabile.

Fonte foto: ANSA Manifestazione delle Mamme Arcobaleno

La legge attuale rendeva molto difficile, per la madre non biologica di un figlio in una coppia di donne, vedersi riconosciuta come genitrice. L’unica opzione era l’adozione del figlio del consorte (stepchild adoption), un processo che può richiedere anche anni.

Cosa cambierà dopo la sentenza della Corte Costituzionale

In Italia la procreazione assistita è ammessa solo per le coppie composte da un uomo e una donna. Per questo, le coppie omogenitoriali (quindi composte da soli uomini o sole donne) vanno all’estero per avere figli con il patrimonio biologico di almeno uno dei due genitori.

La legge italiana, fino a questa sentenza, riconosceva il bambino nato in questo modo solo come figlio della madre biologica. Questo rendeva molto complesso per la madre non biologica, svolgere il proprio ruolo di genitrice.

Non poteva infatti andare a prendere il figlio a scuola, firmare permessi per il figlio, o nemmeno accompagnarlo in un viaggio senza una delega scritta dalla madre biologica.

La sentenza potrebbe ripristinare una prassi più simile a quella presente attorno al 2018, quando molti sindaci avevano deciso di iscrivere all’anagrafe le coppie omogenitoriali che avevano avuto figli all’estero tramite procreazione assistita, in modo da concedere anche al genitore non biologico tutti i diritti di quello biologico.

Perché sono coinvolte solo le coppie di donne

Questa prassi è stata annullata, soprattutto su spinta del Governo Meloni, pensando alle coppie di soli uomini. L’obiettivo era infatti limitare il ricorso alla gestazione per altri.

L’unico modo in cui due uomini possono avere un figlio con il patrimonio genetico di uno dei due è di ricorrere alla procreazione assistita con l’aiuto di una donna, che si offra volontaria per portare avanti la gravidanza e partorire il bambino.

Questa pratica in Italia è illegale. Le coppie che vi ricorrono anche all’estero possono essere incriminate al ritorno nel nostro Paese. Per questa ragione, la sentenza della Corte Costituzionale riguarda solo le coppie di donne.