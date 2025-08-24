Si dimette il ministro degli Esteri olandese Caspar Veldkamp, la crisi di governo sulle sanzioni a Israele

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il ministro degli Esteri olandese Caspar Veldkamp si è dimesso dopo l’ennesimo nulla di fatto sulle sanzioni contro Israele. L’uscita di NSC riduce ulteriormente la maggioranza di un contesto già fragile: l’esecutivo del premier dimissionario Dick Schoof era in carica solo per l’ordinaria amministrazione fino alle elezioni anticipate del 29 ottobre.

La rottura sul dossier Israele e Gaza

Veldkamp, ex ambasciatore in Israele, ha dichiarato di non sentirsi “più in grado di adottare provvedimenti significativi” dopo che VVD (liberali) e BBB (agraristi) hanno bloccato le sue proposte.

Il ministro spingeva per un pacchetto nazionale con il divieto d’importazione dei prodotti degli insediamenti, ma la coalizione ha accettato solo misure simboliche, come il divieto d’ingresso per i ministri israeliani Ben-Gvir e Smotrich.

La rottura è arrivata all’indomani della dichiarazione congiunta firmata da oltre 20 Paesi, tra cui Regno Unito, Francia e Italia, che ha condannato il progetto E1: 3.400 nuove abitazioni tra Ma’ale Adumim e Gerusalemme Est, considerate un colpo definitivo alla contiguità territoriale palestinese.

Un esecutivo senza maggioranza

Dopo l’uscita a giugno del PVV di Geert Wilders, il governo Schoof si reggeva su VVD, NSC e BBB, in regime di “caretaker”. Ora la coalizione rimasta conta appena 32 seggi su 150. In un contesto simile, l’incapacità di decidere su Gaza e Cisgiordania evidenzia la paralisi politica olandese.

Le sessioni straordinarie di agosto al Parlamento, evento raro nei Paesi Bassi, hanno mostrato la gravità della crisi: l’unica mozione approvata è stata quella che ribadisce l’obiettivo di “distruggere Hamas”, senza decisioni sulle sanzioni a Israele.

Elezioni anticipate e pressione dal basso

Il voto del 29 ottobre potrebbe ridisegnare il quadro politico. NSC, che alla scorsa tornata elesse 20 parlamentari, rischia di non superare la soglia. Crescono invece altri partiti centristi che nei sondaggi spingono per lo stop agli scambi commerciali con Israele.

Intanto, la società civile continua a esercitare pressione: a giugno tra le 100 e le 150mila persone hanno manifestato all’Aia per un embargo sulle armi, la più grande protesta olandese degli ultimi vent’anni.

Sullo sfondo, la carestia dichiarata a Gaza e la nuova offensiva israeliana rendono la questione sempre più urgente anche a Bruxelles, dove le decisioni comuni richiedono l’unanimità.