Giancarlo Tancredi assessore all'Urbanistica di Milano si è dimesso, la decisione dopo la richiesta d'arresto

L'assessore alla Rigenerazione urbana di Milano Giancarlo Tancredi si è dimesso. Tancredi è indagato, insieme al sindaco della città Beppe Sala, nell'inchiesta sull'urbanistica del capoluogo lombardo. L'assessore ha annunciato le sue dimissioni durante un consiglio comunale, respingendo le accuse che la magistratura gli ha rivolto.

Le dimissioni di Giancarlo Tancredi

L’assessore alla Rigenerazione urbana (quindi all’Urbanistica) di Milano Giancarlo Tancredi si è dimesso durante il consiglio comunale del 21 luglio. È tra gli indagati dell’inchiesta sui permessi per la costruzione di vari palazzi in città, insieme al sindaco Beppe Sala.

In consiglio comunale, Tancredi ha tenuto un discorso nel quale ha respinto le accuse che la procura gli ha rivolto. L’ormai ex assessore si è mostrato commosso durante il discorso.

Secondo alcune fonti di stampa, le dimissioni potrebbero evitare a Tancredi gli arresti domiciliari. La procura, infatti, può arrestare un sospettato prima del processo solo in casi particolari, come nel caso in cui ci sia possibilità di inquinamento delle prove.

Dimettendosi, Tancredi si allontanerebbe dagli uffici del Comune di Milano. Di conseguenza non potrebbe più accedere ai documenti che la procura ritiene lo possano incriminare. Verrebbe quindi meno la ragione di un arresto per motivi cautelari.

Di cosa è accusato l’assessore all’Urbanistica

L’inchiesta sull’urbanistica a Milano è nata dopo che la procura si è accorta che alcuni grandi palazzi della città erano stati costruiti utilizzando licenze per la ristrutturazione degli edifici, invece che quelle per la costruzione.

In questa indagine, Tancredi è accusato di aver fatto pressioni su Giuseppe Marinoni, presidente della commissione paesaggio, un organo che valuta i progetti urbanistici di Milano e dà un parere consultivo al Comune.

L’assessore avrebbe favorito, con queste pressioni, i progetti presentati da Manfredi Catella, presidente della grande società di costruzioni Coima, e dell’architetto Stefano Boeri.

Chi è Giancarlo Tancredi

Nonostante faccia parte della giunta comunale di Milano sostenuta dal centrosinistra, Tancredi non è iscritto a nessun partito politico. Laureato in architettura, ha lavorato per anni in Comune, occupandosi di pianificazione urbana.

Ha seguito negli anni alcuni dei progetti più famosi della città, come l’Expo del 2015, la riqualificazione di Porta Nuova e della Darsena e lo sviluppo di City Life.

È stato nominato assessore alla Rigenerazione urbana nel 2021. La sua nomina era stata criticata, in quanto in conflitto con il ruolo di dirigente comunale, dal quale però si era già messo in aspettativa.