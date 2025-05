Si fa mordere 202 volte da serpenti velenosi e ora è un 'vaccino vivente', l'incredibile storia di Tim Friede

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tim Friede, ex meccanico 45enne statunitense del Wisconsin, è diventato una sorta di vaccino vivente. L’uomo, per quasi 20 anni, si è lasciato mordere da diversi serpenti, ricevendo ben 202 ‘addentamenti’ e 500 iniezioni di veleno. Non solo è sopravvissuto, ma ora il suo corpo ha sviluppato anticorpi talmente potenti da essere studiato da aziende che producono antiveleni.

Tim Friede, la storia dell’uomo diventato un “vaccino vivente”

A spiegare la storia dell’ex meccanico che si è fatto mordere da serpenti corallo, mamba, cobra, taipan e bungari è stato Jacob Glanville, amministratore delegato della ditta che produce sieri antiveleno Centivax.

“Per quasi 18 anni Friede ha subito centinaia di morsi e si è autosomministrato dosi sempre più elevate di veleno, tanto potenti da uccidere un cavallo”, ha raccontato Glanville.

Fonte foto: Facebook di Tim Friede Tim Friede con un serpente

Ora il sangue di Friede è pieno zeppo di anticorpi contro molteplici tossine ed è stato trasformato in un vaccino in grado di neutralizzare i veleni di alcuni dei più temuti serpenti del mondo.

Si stima che annualmente, per i morsi di questi animali, muoiano oltre 100 mila persone nel mondo. I decessi si registrano soprattutto nei paesi poveri, dove spesso si cammina senza calzature e i vaccini scarseggiano.

Gli anticorpi presenti nel sangue di Friede, riferisce la rivista scientifica Cell, sono stati testati su alcuni roditori e si sono rivelati efficaci nel contrastare gli effetti del veleno di 16 tipi di serpenti.

Quando l’ex meccanico ha iniziato a farsi mordere dai serpenti

Fin da piccolo, l’ex meccanico 45enne è stato attratto dai serpenti pericolosi. Da ragazzo li cacciava nelle campagne nei pressi di casa sua dove ha poi costruito un rettilario, con all’interno specie esotiche molto velenose.

Ciò che ha poi fatto l’uomo è stato ancor più sconvolgente Per proteggersi dall’eventualità di un morso, Friede ha cominciato a estrarre il veleno dai denti dei rettili, lo ha diluito artigianalmente (pratica più che pericolosa) e ha iniziato a iniettarselo nelle braccia. Via via ha aumentato le dosi.

I morsi di due cobra e il coma

A un certo punto Friede ha fatto l'”upgrade”, si è cioè fatto mordere direttamente dagli animali, ponendo le braccia nel rettilario e infastidendoli di proposito.

Nel 2001 ha rischiato di morire venendo morso da due cobra nel giro di poco tempo, circa un’ora. L’uomo è stramazzato a terra ed è rimasto in coma per 4 giorni. Però è riuscito a sopravvivere, con ancora più anticorpi nel suo organismo.

Glanville, venuto a conoscenza della storia di Friede, lo ha coinvolto per dei lavori nella sua azienda, cominciando a estrargli del sangue per poi testarlo sui roditori.

Il siero di Centivax, rende noto la rivista Cell, è risultato efficace contro gli effetti, fra gli altri, del mamba nero, del cobra reale e del serpente tigre.