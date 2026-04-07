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Un uomo di 35 anni di origine tunisina è stato fermato dopo essere stato sorpreso a commettere un furto in un bar di Via Marconi. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Bologna dopo una segnalazione di alcuni cittadini. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, aveva infranto la vetrata del locale e tentato di rubare il contenuto della cassa, riuscendo a sottrarre solo una bottiglia di superalcolico.

Tentato furto a Bologna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante la notte in Via Marconi, nel centro di Bologna. Alcuni cittadini, passando nei pressi di un bar, hanno notato un uomo intento a forzare la porta d’ingresso dell’attività commerciale.

La loro pronta segnalazione ha permesso a una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di raggiungere rapidamente la zona.

L’arresto e la dinamica dei fatti

Gli agenti, giunti sul posto in pochi minuti, hanno individuato il sospetto che tentava di nascondersi dietro un furgone. L’uomo è stato subito raggiunto e fermato. Durante il controllo i poliziotti hanno notato che il soggetto presentava delle ferite alle mani con tracce di sangue, e teneva ancora in mano un palanchino in ferro di grosse dimensioni.

Le successive verifiche, supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire la sequenza degli eventi: dopo aver infranto la vetrata del bar con il palanchino, l’uomo aveva cercato di impossessarsi del contenuto del registratore di cassa che però è risultato vuoto. Non trovando denaro, si è limitato ad asportare una bottiglia di superalcolico prima di uscire dal locale. Le ferite alle mani sarebbero state causate proprio durante l’atto di danneggiamento della vetrata.

Precedenti e provvedimenti a carico dell’arrestato

L’uomo arrestato, un cittadino tunisino di 35 anni, ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e irrispettoso nei confronti degli agenti anche durante il trasporto presso gli Uffici di Polizia. Dagli accertamenti è emerso che il soggetto era già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Solo pochi giorni prima, infatti, era stato arrestato per un altro furto a bordo di un’autovettura, episodio che aveva portato all’emissione di una misura di divieto di ritorno nella città metropolitana di Bologna.

Al termine delle procedure di rito, il tunisino è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato. Nella mattinata odierna è stato sottoposto a giudizio per direttissima. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato e la collaborazione dei cittadini hanno permesso di sventare il furto e assicurare alla giustizia un soggetto già noto per analoghi reati.

IPA