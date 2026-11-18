Si ferma per un controllo dei carabinieri poi sfreccia e parte l'inseguimento a Casole Lunigiana: arrestato
Un 25enne è stato arrestato dopo una fuga in auto da un controllo; denunciato anche un 30enne. Sequestrati 200 euro ritenuti provento illecito.
Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e presunto spaccio dopo essersi dato alla fuga in auto durante un controllo a Casole Lunigiana (Massa Carrara). Nel frattempo, Un 30enne è stato denunciato a piede libero con l’ipotesi di spaccio in concorso.
L’intervento a Casole Lunigiana
L’intervento è stato avviato dal comandante della Stazione di Gramolazzo, libero dal servizio e a bordo della propria auto. Il militare ha notato movimenti ritenuti sospetti, riconducibili a un possibile scambio tra il conducente di un veicolo, già oggetto di precedenti segnalazioni, e tre giovani del posto.
Quando è stata avviata la procedura di controllo, il conducente ha inizialmente fatto sembrare di voler rispettare l’invito a fermarsi. Poco dopo, però, è ripartito bruscamente, mettendo a rischio l’incolumità del carabiniere.
L’inseguimento e il fermo
Il militare è riuscito a evitare l’impatto. L’inseguimento è proseguito con l’intervento di altri militari della Stazione in supporto e si è concluso nel territorio del comune di Casole Lunigiana (Massa Carrara), dove l’auto è stata raggiunta e il conducente fermato.
Il secondo indagato e il provvedimento
Le verifiche svolte nell’immediatezza hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di individuare il presunto coinvolgimento del trentenne italiano, denunciato in stato di libertà per spaccio in concorso.
Nel corso dell’operazione sono stati inoltre trovati e sequestrati 200 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività illecita. Come riporta Lucca in Diretta, il Tribunale di Lucca ha condannato il 25enne, al termine del processo per direttissima, a sei mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena e a una multa di 2mila euro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.