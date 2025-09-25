Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine, due cittadini italiani sono stati raggiunti da due misure cautelari e due decreti di perquisizione a Roma, con l’accusa di estorsione ai danni di una coppia residente a Santa Sofia (Forlì-Cesena). I provvedimenti sono stati emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, dopo che la vicenda è stata denunciata nel novembre 2024 dagli stessi coniugi, vittime del raggiro.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio a seguito della denuncia presentata presso la Squadra Mobile della Questura di Forlì da una coppia di Santa Sofia, che ha raccontato di essere stata vittima di una grave estorsione.

La conoscenza con i presunti responsabili

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto ha avuto inizio alcuni anni fa, quando i coniugi hanno conosciuto un cittadino residente nella capitale, frequentatore abituale della località montana durante il periodo estivo. In questa occasione, l’uomo ha presentato loro un suo conoscente, anch’egli originario di Roma, che si è qualificato come appartenente alle forze dell’ordine.

Il piano dell’estorsione

Con il passare del tempo, il presunto agente è riuscito a conquistare la fiducia della coppia, nonostante alcuni comportamenti sospetti. Un episodio significativo si è verificato quando, incontrandosi casualmente in un bar, la parte offesa ha salutato l’uomo, che però non ha ricambiato, giustificandosi con il fatto di essere impegnato in un servizio “sotto copertura” per la cattura di pericolosi criminali e di non poter essere riconosciuto.

Le minacce e la richiesta di denaro

Pochi giorni dopo, il sedicente agente ha contattato le vittime sostenendo che, da una presunta “intercettazione telefonica”, era emerso che i coniugi fossero dei corrieri di droga. Ha quindi dichiarato di dover controllare il loro furgone, durante il quale sarebbe stato trovato dello stupefacente. A quel punto, ha minacciato la coppia di arresto, lasciando intendere che avrebbero potuto evitare le “manette” solo pagando la somma di 2.500 euro.

La denuncia e le indagini

Spaventati dalle minacce, i coniugi hanno ceduto e consegnato il denaro richiesto. Tuttavia, preoccupati per quanto accaduto, si sono rivolti alla Questura di Forlì, dando così il via alle indagini della Squadra Mobile. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che il presunto appartenente alle forze dell’ordine era in realtà un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, residente a Roma. Il suo complice, che aveva presentato la coppia alla vittima dell’estorsione, è risultato essere un pensionato incensurato, anch’egli residente nella capitale.

I provvedimenti del giudice

Alla luce della gravità dei fatti e della personalità dei soggetti coinvolti, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati una replica in metallo di una pistola Beretta 92, un paio di manette e un falso tesserino con placca di riconoscimento. Inoltre, sono state sequestrate altre armi.

Conclusioni e riflessioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato ha permesso di smascherare un tentativo di estorsione particolarmente insidioso, perpetrato attraverso l’abuso della fiducia e la simulazione di ruoli istituzionali. Il caso mette in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine e la necessità di denunciare tempestivamente episodi sospetti. Grazie alla prontezza della coppia e all’efficacia delle indagini, i responsabili sono stati individuati e sottoposti a misure restrittive, a tutela della sicurezza della comunità.

Per ulteriori dettagli sull’operazione e sulle attività della Polizia di Stato, è possibile consultare il sito ufficiale. L’episodio rappresenta un monito contro i tentativi di truffa e estorsione che possono colpire chiunque, anche nei contesti più insospettabili come le frequentazioni estive in località di villeggiatura.

L’ultima occorrenza di Roma chiude una vicenda che ha visto la collaborazione tra diverse sedi delle forze dell’ordine e la determinazione delle vittime nel denunciare quanto subito.

IPA