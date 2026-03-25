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Un arresto e un foglio di via obbligatorio, questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Brescia, dove un uomo di 43 anni è stato fermato per tentata truffa aggravata ai danni di persone anziane. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della Provincia che ha disposto il divieto di ritorno nel Comune per 4 anni nei confronti dell’arrestato, un “trasfertista” proveniente dalla Campania, già noto alle forze dell’ordine per reati simili.

Tentata truffa a Brescia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nei giorni scorsi a seguito di molteplici segnalazioni giunte alla Centrale Operativa della Questura di Brescia.

Diversi cittadini avevano denunciato tentativi di truffa in atto ai danni di persone anziane residenti nel centro città. Le segnalazioni raccolte hanno permesso di ricostruire la tecnica utilizzata dai malviventi: questi, telefonando con numeri sconosciuti e fingendosi appartenenti alle Forze dell’Ordine, avvocati, direttori di Poste o tecnici comunali, cercavano di convincere le vittime che si erano verificati finti arresti, finti incidenti stradali o finte violazioni del Codice della Strada.

In alcuni casi venivano prospettate situazioni di pericolo che coinvolgevano un familiare o un amico, con l’obiettivo di acquisire la fiducia delle vittime e farsi aprire la porta di casa per poi impossessarsi di oggetti preziosi e denaro.

L’arresto in flagranza e il ruolo della famiglia della vittima

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti tempestivamente nei luoghi segnalati,individuando un uomo sospetto proprio davanti al citofono dell’abitazione di una delle vittime, mentre riceveva istruzioni tramite telefono cellulare.

Alla vista della Polizia il soggetto ha tentato di allontanarsi a piedi, ma è stato immediatamente fermato a pochi metri dall’ingresso dello stabile in via Montello e tratto in arresto.

Determinante è stato anche l’intervento del figlio della vittima, che si era insospettito dopo una telefonata ricevuta dalla madre da parte di un sedicente carabiniere. Dopo alcune verifiche l’uomo ha accertato che si trattava di un tentativo di truffa con il sistema del cosiddetto “finto carabiniere”.

La ricostruzione dei fatti e il tentativo di truffa

Dalla ricostruzione effettuata dalla Polizia è emerso che la vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era falsamente qualificato come appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Con il pretesto della clonazione della targa dell’autovettura del coniuge e del suo presunto coinvolgimento in una rapina, la donna era stata indotta a raccogliere tutti i monili in oro presenti in casa. Nel frattempo il marito era stato invitato ad allontanarsi dall’abitazione per recarsi con urgenza presso una caserma, così da agevolare l’azione dei truffatori.

La vittima, profondamente scossa, ha confermato agli agenti di aver ricevuto la telefonata e di essere stata invitata a preparare i gioielli da consegnare a un incaricato che si sarebbe presentato di lì a poco.

Le indagini e il sequestro dei telefoni

Durante le fasi dell’intervento, sul telefono in uso al soggetto fermato sono giunte ulteriori chiamate provenienti dalla stessa utenza, probabilmente riconducibile a un complice che da remoto coordinava l’azione criminosa.

La successiva perquisizione personale ha dato esito positivo: il malvivente è stato trovato in possesso di numerosi smartphone utilizzati per mantenere i contatti con l’organizzazione criminale, che sono stati immediatamente sequestrati.

Il provvedimento del Questore e le conseguenze per l’arrestato

Condotto negli uffici della Questura, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria il “trasfertista” del crimine è stato arrestato per il reato di tentata truffa aggravata dall’aver simulato falsamente la qualità di pubblico ufficiale.

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi 4 anni. In caso di violazione del provvedimento, l’individuo rischia fino a un anno e mezzo di reclusione e una multa di 10mila euro.