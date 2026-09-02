Si finge carabiniere e minaccia un'anziana per farsi dare l'oro ad Arezzo, arrestato in flagranza un 18enne

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È di un arresto e il recupero di 400 grammi di oro il bilancio di un intervento della Polizia di Stato, che ha portato alla cattura di un giovane responsabile di truffa e rapina ai danni di una donna anziana. L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri nella zona di Palazzo del Pero, dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Arezzo.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie a una tempestiva segnalazione che ha permesso agli agenti della Squadra Mobile di intervenire mentre il reato era ancora in corso.

L’intervento della Polizia: come si sono svolti i fatti

La vicenda ha avuto inizio quando una donna ha contattato la Sala Operativa della Questura, riferendo che la propria sorella gemella, anziana, era al telefono con un uomo che si spacciava per appartenente all’Arma dei Carabinieri. L’uomo, seguendo un copione ormai noto, aveva raccontato alla vittima che era stata commessa una rapina e che era necessario verificare se il denaro e i gioielli custoditi in casa fossero riconducibili alla refurtiva. Con questa scusa, la donna è stata invitata a consegnare tutti i preziosi e il denaro a un altro “carabiniere” che sarebbe arrivato di lì a poco presso la sua abitazione.

L’arresto in flagranza e il recupero della refurtiva

Ricevuta la segnalazione, gli investigatori della Squadra Mobile hanno predisposto un dispositivo nei pressi dell’abitazione della vittima, con l’obiettivo di individuare e bloccare il soggetto incaricato del ritiro della refurtiva. Dopo pochi minuti, un giovane, poi identificato come cittadino straniero di 18 anni, ha raggiunto l’abitazione e si è presentato alla donna qualificandosi come appartenente all’Arma dei Carabinieri, chiedendole di consegnare il denaro e i gioielli presenti in casa. Inizialmente la vittima ha rifiutato, ma il giovane, su ordine telefonico del complice, è arrivato a minacciarla affinché consegnasse quanto richiesto. Spaventata, la donna ha ceduto e ha consegnato i gioielli.

Il giovane ha tentato di allontanarsi rapidamente dall’abitazione, ma è stato immediatamente intercettato dagli investigatori appostati nelle vicinanze. Ne è nata una breve colluttazione, durante la quale il giovane ha cercato di sottrarsi alla cattura, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo e immobilizzarlo. Il presunto “carabiniere” è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato.

Il ruolo della segnalazione tempestiva

Fondamentale per la riuscita dell’operazione è stata la prontezza della segnalazione: la telefonata alla Sala Operativa mentre la truffa era ancora in corso ha consentito agli investigatori di predisporre rapidamente un servizio e di intervenire prima che il responsabile potesse allontanarsi con la refurtiva. I poliziotti sono riusciti a recuperare circa 400 grammi di monili in oro, che sono stati immediatamente riconsegnati alla legittima proprietaria.

Le accuse e la situazione giudiziaria

Il giovane è stato arrestato per i reati di rapina impropria e truffa aggravata in relazione all’età della vittima e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella giornata odierna è prevista un’udienza per direttissima.

IPA