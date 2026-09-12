Si finge carabiniere per farsi dare soldi e gioielli a Scandicci vicino a Firenze, arrestato un 30enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per truffa aggravata a Scandicci, dove un uomo di 30 anni è stato fermato mentre tentava di raggirare un’anziana con la tecnica del “Falso Carabiniere”. L’intervento è stato reso possibile grazie all’intuito del figlio della vittima, che ha permesso ai militari di cogliere il truffatore in flagranza di reato.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a Scandicci e ha visto protagonista un uomo di 30 anni, ora gravemente indiziato di truffa aggravata. L’operazione si è conclusa con il suo arresto in flagranza di reato.

La dinamica della truffa

Tutto ha avuto inizio con una telefonata sull’utenza fissa di un’anziana residente in città. Dall’altro capo della linea, un interlocutore si è presentato come Maggiore dei Carabinieri, sostenendo di aver trovato la carta d’identità del marito della donna sul luogo di una rapina. Con questa scusa, il falso ufficiale ha chiesto di poter controllare i beni di valore presenti nell’abitazione, annunciando l’arrivo di un suo “delegato”.

L’intervento del figlio e dei Carabinieri

L’inganno è stato sventato grazie all’acume del figlio dell’anziana, che, insospettito dalla richiesta, è sceso in strada. Qui ha incontrato una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un servizio di controllo del territorio. Dopo averli informati della situazione, i militari hanno deciso di appostarsi nei pressi dell’abitazione, pronti a intervenire.

L’arresto in flagranza

Poco dopo, il “falso carabiniere” si è presentato presso la casa della vittima e ha ritirato una busta contenente denaro e preziosi, preparata appositamente dalla signora. Nel momento in cui il truffatore ha preso possesso del bottino, i veri Carabinieri sono intervenuti, bloccandolo e arrestandolo per truffa aggravata.

IPA