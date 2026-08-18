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Un arresto per tentata truffa aggravata, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Carmagnola (Torino), dove una coppia di anziani è stata presa di mira da un giovane che si è finto Carabiniere per cercare di sottrarre loro dei gioielli in oro. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare il malvivente ancora all’interno dell’abitazione delle vittime, impedendo così che il piano criminoso andasse a buon fine.

La ricostruzione dei fatti a Carmagnola

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una donna di 63 anni residente a Carmagnola (Torino) ha ricevuto una telefonata da parte di un individuo che si è presentato come Carabiniere.

L’uomo, con tono allarmante, ha riferito alla signora che la sua auto era stata utilizzata per commettere diversi furti. Lo scopo era quello di spaventare la donna e indurla a collaborare con il presunto rappresentante delle forze dell’ordine.

Il piano dei truffatori

Il finto Carabiniere ha suggerito alla donna di far uscire di casa il marito, sessantottenne, con la scusa di recarsi in una caserma di provincia per ulteriori accertamenti sull’autovettura.

In questo modo, la donna sarebbe rimasta sola in casa, pronta ad accogliere un altro complice, presentato come “collega”, che si sarebbe recato da lei per confrontare i suoi gioielli in oro con quelli provento di furto. L’obiettivo era quello di farsi consegnare tutti i monili preziosi presenti nell’abitazione.

La reazione della vittima e l’intervento dei Carabinieri

La vittima, insospettita dal racconto e dalle richieste dell’interlocutore, ha tentato di contattare il 112 dal proprio telefono, ma senza successo, probabilmente a causa di un espediente messo in atto dai truffatori per impedirle di chiedere aiuto.

Nonostante ciò, la donna non si è persa d’animo e ha chiesto soccorso alla cognata, che abita nelle vicinanze. Grazie a questa prontezza, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Moncalieri ha potuto intervenire rapidamente.

L’arresto in flagranza

Constatando che la truffa era ancora in corso, la Centrale Operativa ha inviato in pochi minuti una pattuglia della Stazione di Vinovo presso l’abitazione dei coniugi.

Gli agenti sono riusciti a sorprendere il giovane, un diciannovenne, ancora all’interno della casa, mentre tentava di portare a termine il piano criminoso. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato per tentata truffa aggravata in concorso.

L’arresto è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria di Asti, che procede per i fatti contestati. Il provvedimento a carico del giovane è stato emesso durante le indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

IPA