Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e Faenza, dove un uomo di 29 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver aggredito la proprietaria di un negozio etnico e aver sottratto 30 euro dalla cassa. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare il responsabile poco dopo la fuga.

La ricostruzione dei fatti secondo i Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel cuore di Faenza. Il 29enne, residente nella zona, si è introdotto all’interno di un negozio etnico fingendosi un normale cliente. Approfittando di un momento di distrazione, ha estratto uno spray al peperoncino – regolarmente in commercio – e lo ha spruzzato negli occhi della titolare, immobilizzandola temporaneamente.

La fuga e l’immediato allarme dei presenti

Approfittando della confusione, il malvivente si è impossessato di circa 30 euro contenuti nel registratore di cassa. Subito dopo, si è dato alla fuga tra le vie del centro. I clienti presenti al momento della rapina e diversi commercianti della zona non hanno esitato a chiamare i Carabinieri, fornendo una descrizione dettagliata dell’aggressore e della direzione presa durante la fuga.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

Grazie alla conoscenza del territorio e alla rapidità d’azione, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza sono riusciti a rintracciare il sospettato in pochi minuti. L’uomo è stato fermato e condotto in caserma, dove i Carabinieri hanno ricostruito l’intera dinamica dell’accaduto. Al termine degli accertamenti, il 29enne è stato arrestato con l’accusa di rapina.

Le condizioni della vittima e la restituzione del denaro

La titolare del negozio, vittima dell’aggressione con spray urticante, è stata trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso. Fortunatamente, i medici hanno riscontrato soltanto delle lievi lesioni, permettendole di tornare a casa dopo le prime medicazioni. I 30 euro sottratti sono stati recuperati e restituiti alla legittima proprietaria.

Le misure cautelari e la presunzione di innocenza

In attesa della celebrazione del rito direttissimo, il 29enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Come previsto dalla legge, si ricorda che la colpevolezza della persona indagata sarà definitivamente accertata solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna.

IPA