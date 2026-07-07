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È scattato il sequestro di un ambulatorio e delle relative attrezzature a Udine: un pensionato è stato indagato per esercizio abusivo della professione odontoiatrica e per aver attivato un ambulatorio privo di autorizzazione sanitaria, mettendo a rischio la salute dei pazienti.

Le indagini e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata il risultato di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. L’indagine ha riguardato un soggetto pensionato, sprovvisto di titoli abilitanti, che è stato ritenuto gravemente indiziato del reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. L’uomo avrebbe inoltre attivato un ambulatorio per svolgere l’attività senza la necessaria autorizzazione sanitaria.

I militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Udine hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione che si è concluso con il sequestro dell’intero ambulatorio e di tutte le attrezzature presenti. L’ambulatorio era stato ricavato all’interno di un appartamento cittadino, accatastato come civile abitazione, e non disponeva delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività sanitaria.

Medicinali e documentazione sanitaria sequestrati

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto numerose specialità medicinali destinate esclusivamente all’uso odontoiatrico. Inoltre, è stata sequestrata documentazione sanitaria riferita a diversi pazienti che risultavano in cura presso il pensionato. Queste circostanze avrebbero potuto determinare un serio e concreto pericolo per la salute delle persone che si erano affidate alle sue cure.

Rischi per la salute e concorrenza sleale

L’operazione ha messo in luce i rischi connessi all’attività di abusivismo in campo sanitario. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, soggetti privi di idonea formazione professionale, spinti dal profitto, possono anteporre i propri interessi alle norme di sicurezza sanitaria, mettendo così in pericolo la salute dei pazienti. Inoltre, tali attività alterano le regole della leale concorrenza, approfittando spesso delle difficoltà economiche dei cittadini che, attratti da tariffe inferiori rispetto a quelle ufficiali, scelgono di affidarsi a chi non è abilitato all’esercizio della professione.

L’impegno dei Carabinieri contro l’abusivismo sanitario

L’azione condotta a Udine testimonia il costante impegno del reparto specializzato dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare il fenomeno dell’abusivismo sanitario. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di rivolgersi sempre a professionisti abilitati e di diffidare di chi offre prestazioni sanitarie a prezzi troppo bassi, poiché ciò può comportare gravi rischi per la salute.

IPA