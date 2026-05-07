Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Eseguito a Palermo un arresto per uso di atto falso e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi: un uomo di 64 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre tentava di spacciarsi per diplomatico, esibendo documenti contraffatti e guidando senza patente.

Il controllo e la scoperta dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un normale servizio di pattugliamento da parte dei militari della Stazione Falde. In via Simone Guli, i Carabinieri hanno notato un’autovettura con una vistosa targhetta “CD”, riservata al Corpo Diplomatico, e hanno deciso di procedere a un controllo.

Alla guida del veicolo si trovava l’indagato, che ha subito cercato di sottrarsi alle verifiche mostrando un documento “spazatura” dall’aspetto insolito. Si trattava di un passaporto con la dicitura “Laissez Passer”, caratterizzato da una copertina nera e dalle scritte “ONU”, “NATO” e “Diplomatic Intelligence Service”. L’uomo ha dichiarato di essere un delegato impegnato in una presunta “missione umanitaria” per conto di una sede diplomatica di un servizio di intelligence internazionale.

Documenti sospetti e accertamenti

I Carabinieri in servizio a Palermo, tuttavia, non si sono lasciati ingannare dall’apparenza del documento. Un primo esame ha permesso di accertare che il passaporto era palesemente contraffatto: un insieme di sigle internazionali senza alcun valore legale. Gli approfondimenti successivi hanno inoltre evidenziato che l’uomo non apparteneva ad alcun corpo diplomatico o governativo.

Non solo: il controllo ha fatto emergere che il sedicente diplomatico era anche privo di una regolare licenza di guida. Per questo motivo, oltre alle accuse penali, nei suoi confronti è stata elevata anche una sanzione amministrativa per guida senza patente.

L’arresto e le accuse

Alla luce degli elementi raccolti, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza dell’uomo, contestandogli uso di atto falso e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Dopo le formalità di rito, il 64enne è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pagliarelli – Antonio Lorusso” di Palermo, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA