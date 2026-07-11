Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattato un arresto per violenza sessuale a Cassino (Frosinone), dove un cittadino egiziano è stato fermato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo è stato accusato di aver molestato una donna sulla pista ciclabile della città lo scorso 19 giugno, fingendosi fisioterapista. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cassino dopo accurate indagini.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito nei giorni scorsi dal personale del Commissariato di Cassino. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale, a seguito di una richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da una segnalazione di aggressione avvenuta il 19 giugno sulla pista ciclabile cittadina.

L’episodio si è verificato in pieno giorno, mentre la vittima stava svolgendo attività fisica. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si sarebbe avvicinato alla donna presentandosi come fisioterapista e offrendole consigli su esercizi di stretching. In realtà, il suo intento era quello di molestarla. Nonostante la donna abbia tentato di allontanarsi, l’indagato l’ha inseguita fino a una zona isolata di Via Varlese, dove l’ha bloccata e palpeggiata.

L’intervento della Polizia e le indagini

La vittima ha sporto denuncia subito dopo l’accaduto. Gli agenti del Commissariato di Cassino hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo a ricostruire il percorso seguito dall’aggressore e il mezzo di trasporto utilizzato. Grazie a questi elementi, è stato possibile identificare il presunto responsabile e raccogliere gravi e concordanti indizi a suo carico in relazione al reato di violenza sessuale.

Il giudice per le indagini preliminari, valutando il quadro indiziario presentato dagli inquirenti, ha accolto la richiesta della Procura e disposto la misura cautelare in carcere. L’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Cassino ed è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi sviluppi processuali.

IPA