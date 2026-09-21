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È stato eseguito un arresto a Padova nel pomeriggio di sabato 19 settembre. Una donna di 37 anni, originaria di Salerno e con precedenti per reati legati a sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, è stata fermata mentre tentava di mettere a segno una truffa ai danni di un uomo di 61 anni padovano, utilizzando la tecnica del finto appartenente alle forze dell’ordine. L’intervento è stato reso possibile grazie alla pronta segnalazione della vittima e alla tempestiva risposta degli agenti.

La dinamica della truffa: la tecnica del finto poliziotto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani, intensificati negli ultimi tempi dalla Questura di Padova. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, a seguito di una segnalazione giunta al 113 da parte della vittima, che ha intuito il tentativo di raggiro e ha collaborato con le forze dell’ordine per smascherare la truffatrice.

Nel pomeriggio di sabato 19 settembre, un uomo di 65 anni ha ricevuto una telefonata da uno sconosciuto che si è qualificato come appartenente alle forze dell’ordine. L’interlocutore lo ha informato che un’autovettura intestata a un’anziana della famiglia, la madre del denunciante, deceduta da alcuni anni, sarebbe stata utilizzata per commettere una rapina a Padova. Secondo il racconto, era necessario verificare che nell’abitazione non fossero custoditi gioielli o denaro provenienti dal presunto furto.

La vittima, sospettando si trattasse di una truffa, ha deciso di fingersi il marito dell’intestataria dell’auto, ovvero il proprio padre, anch’egli deceduto da oltre trent’anni. Nel frattempo, con l’aiuto della moglie e utilizzando un secondo telefono, è riuscito a contattare il 113, segnalando il tentativo di raggiro in corso.

L’intervento della polizia e l’arresto

Una pattuglia della Squadra Mobile di Padova si è recata immediatamente presso l’abitazione della vittima, dove ha atteso l’arrivo della truffatrice. La donna, una 37enne di Salerno, è entrata in casa e ha ripetuto la storia inventata per convincere la vittima a consegnare gioielli e denaro, con la scusa di portarli in caserma per accertamenti. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, bloccandola ancora all’interno dell’abitazione, prima che potesse raggiungere un complice che l’attendeva in auto a poca distanza. Quest’ultimo è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo della polizia.

Dopo un primo controllo sul posto, la donna è stata accompagnata in Questura, dove è stata identificata e sottoposta agli accertamenti di rito.

I precedenti della truffatrice

L’arrestata, una 37enne originaria di Salerno, era già nota alle forze dell’ordine. Nel 2008 era stata arrestata per traffico di stupefacenti, mentre nel 2019 era stata condannata a 8 mesi di reclusione per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Successivamente, nel 2021 e nel 2024, aveva ricevuto altre due condanne a 6 mesi ciascuna per reati contro il patrimonio. Al momento dell’arresto, era sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per analoghi reati contro il patrimonio.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata associata presso la Casa Circondariale di Verona, a disposizione della Procura della Repubblica di Padova.

L’impegno della Questura contro le truffe agli anziani

Il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha evidenziato come la Questura sia particolarmente attiva nel contrasto alle truffe ai danni di persone anziane. Solo la settimana precedente, gli agenti avevano arrestato in flagranza di reato due persone che avevano messo a segno una truffa con la tecnica del finto maresciallo. Anche in questo caso, la tempestività della segnalazione e l’efficacia dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio hanno permesso di sventare un altro tentativo di raggiro ai danni di una persona vulnerabile.

Il Questore ha sottolineato che la risposta delle forze dell’ordine è stata immediata, grazie alla collaborazione della vittima e all’efficienza degli agenti della Squadra Mobile. “Lo Stato c’è e dà le risposte che i cittadini e le comunità si attendono”, ha dichiarato Odorisio, ribadendo l’impegno della Polizia di Stato nella tutela dei cittadini più fragili.

IPA