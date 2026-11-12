Si finge poliziotta e si fa dare l'oro da un pensionato a Faenza, ma la nipote prende la targa: presi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Lei si è finta poliziotta e si è fatta consegnare l’oro da un pensionato di 73 anni. Ma la nipote dell’uomo ha fornito parte della targa dell’auto ai carabinieri, che hanno fermato la coppia poco dopo al casello della A14 di Faenza. Arrestati due 22enni: in auto avevano altri 140 grammi di gioielli.

La finta poliziotta e la targa fornita dalla nipote

Come riporta il comunicato dell’Arma, i due avevano usato il metodo del “falso poliziotto”: la ragazza si era presentata all’anziano come appartenente alla Polizia di Stato, convincendolo a consegnarle diversi monili in oro. Appena dopo il raggiro la nipote ha avvisato i militari, fornendo una descrizione dei truffatori e un pezzo del numero di targa della macchina con cui erano scappati.

L’arresto al casello di Faenza e l’oro sequestrato

I militari dell’Aliquota radiomobile, in contatto con la Centrale operativa, hanno rintracciato l’auto nei pressi del casello. Nelle perquisizioni è saltata fuori tutta la refurtiva, restituita subito al pensionato, insieme ad altri preziosi che secondo gli investigatori potrebbero arrivare da colpi simili.

Quel bottino e l’auto della fuga sono stati sequestrati. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per truffa pluriaggravata e false dichiarazioni sulla propria identità, e denunciati per ricettazione. Su disposizione della Procura di Ravenna sono finiti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Faenza.

IPA