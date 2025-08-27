Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Finto furto e procurato allarme sono le accuse mosse a un 30enne brasiliano residente a Como, denunciato dalla Polizia dopo aver inscenato una rapina per richiedere l’intervento degli agenti. L’episodio dai tratti surreali si è verificato nella serata di ieri in via Puecher, dove l’uomo aveva segnalato un presunto reato ai danni della propria bicicletta.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio intorno alle 20.40 di ieri, quando la Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. è intervenuta a seguito della chiamata di un 30enne brasiliano. L’uomo aveva richiesto aiuto sostenendo di essere stato vittima di un furto con minaccia.

La ricostruzione dei fatti

Gli agenti, giunti rapidamente in via Puecher a Como, hanno ascoltato la versione fornita dal richiedente. Il 30enne ha raccontato che un individuo, descritto come di origini egiziane, lo avrebbe minacciato con un oggetto simile a una pistola, sottraendogli la bicicletta. La gravità delle dichiarazioni ha spinto i poliziotti ad avviare immediatamente le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

L’arrivo del presunto autore e il cambio di versione

Mentre gli agenti erano ancora sul posto per raccogliere elementi utili, si è presentato un 20enne di origini egiziane, accompagnato proprio dalla bicicletta oggetto della segnalazione. Il giovane ha spiegato agli agenti che la bici gli era stata prestata poco prima dal 30enne brasiliano, suo conoscente. Di fronte a questa testimonianza, il denunciante ha improvvisamente ritrattato quanto dichiarato in precedenza, negando di aver subito alcun furto.

Gli accertamenti in Questura

Vista la situazione poco chiara, gli operatori della Volante hanno deciso di accompagnare il 30enne brasiliano in Questura per ulteriori verifiche. Durante gli accertamenti, è emerso che l’uomo era già stato segnalato nei mesi scorsi per un altro episodio avvenuto a Como, dove risultava destinatario di una denuncia per lesioni personali aggravate.

Le denunce a carico del brasiliano

Al termine delle verifiche, il 30enne è stato formalmente denunciato per procurato allarme presso l’Autorità e per simulazione di reato. La Polizia ha sottolineato come la segnalazione di reati inesistenti rappresenti un comportamento grave, in grado di distogliere risorse dalle reali emergenze e compromettere la sicurezza collettiva.

Il contesto e le conseguenze

L’episodio, avvenuto nel cuore di Como, mette in luce l’importanza di un uso responsabile dei servizi di emergenza. La Polizia di Stato invita i cittadini a segnalare tempestivamente situazioni di reale pericolo, ma ricorda che la simulazione di reato e il procurato allarme sono comportamenti puniti dalla legge e che possono avere serie ripercussioni penali per chi li mette in atto.

La posizione della Polizia di Stato

Le forze dell’ordine ribadiscono il loro impegno nel garantire la sicurezza della comunità e nel contrastare ogni forma di reato, sottolineando però la necessità di non abusare dei canali di emergenza. La collaborazione tra cittadini e istituzioni resta fondamentale per mantenere elevati standard di sicurezza e per intervenire efficacemente nei casi di reale necessità.

Conclusioni

Il caso del 30enne brasiliano denunciato per simulazione di reato e procurato allarme rappresenta un monito per tutti coloro che potrebbero essere tentati di inscenare reati inesistenti. Le autorità continueranno a vigilare con attenzione, perseguendo chiunque tenti di ingannare le forze dell’ordine e di sottrarre risorse preziose alla collettività.

IPA