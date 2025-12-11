Si fingeva capotreno sulla tratta Venezia - Portogruaro per vantarsi sui social, 51enne denunciato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Finto capotreno denunciato per usurpazione di funzioni pubbliche dopo aver simulato controlli sui treni regionali e pubblicato i video online. L’uomo, un 51enne italiano, è stato identificato dalla Polizia Ferroviaria grazie a una segnalazione e a un’indagine condotta tra Piemonte e Veneto.

L’indagine e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda è emersa a seguito di una segnalazione ricevuta dal personale della Polizia Ferroviaria del Piemonte. Un cittadino, dopo essersi imbattuto casualmente in un video online, ha riconosciuto comportamenti sospetti da parte di un uomo che si presentava come capotreno a bordo di un convoglio regionale.

Le indagini sono partite lo scorso mese di ottobre, quando il privato cittadino ha contattato la Polizia Ferroviaria. Il video mostrava il 51enne mentre, indossando abiti simili a quelli del personale ferroviario, si presentava ai passeggeri come dipendente del Gruppo Trenitalia – Ferrovie dello Stato. L’uomo fingeva di controllare i biglietti utilizzando il proprio telefono cellulare, simulando così il servizio di controlleria.

La tratta interessata era la Venezia – Portogruaro/Caorle, motivo per cui la Polizia Ferroviaria del Veneto è stata coinvolta nelle indagini. Gli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria hanno analizzato attentamente i filmati pubblicati sui noti siti web, riuscendo a estrapolare alcune immagini che ritraevano chiaramente il volto dell’uomo.

L’identificazione e la denuncia

Grazie all’analisi dei video e delle immagini, la Polizia è riuscita a risalire all’identità del sospettato. Il 51enne è stato quindi identificato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di usurpazione di funzioni pubbliche. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo non solo si spacciava per capotreno, ma filmava le proprie azioni per poi vantarsene pubblicamente sui social network e su piattaforme video.

Il comportamento del falso capotreno ha destato particolare preoccupazione, poiché ha tratto in inganno numerosi viaggiatori ignari, che si sono fidati delle sue false credenziali. La pubblicazione dei video online ha inoltre amplificato la portata dell’episodio, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dell’opinione pubblica.

Le conseguenze e la posizione dell’indagato

Al termine delle indagini, il 51enne è stato formalmente indagato per usurpazione di funzioni pubbliche. L’uomo dovrà ora rispondere delle proprie azioni davanti all’Autorità Giudiziaria competente.