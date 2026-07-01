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È scattata una denuncia per esercizio abusivo della professione veterinaria, maltrattamento di animali, diffamazione e truffa a Palermo: l’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, ha portato al sequestro di numerosi documenti e farmaci veterinari.

Le indagini e la perquisizione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Nucleo CITES del Centro Anticrimine Natura di Palermo, insieme al personale medico veterinario dell’ASP di Palermo e con il supporto della Stazione Carabinieri di Trabia, ha portato a termine una perquisizione nei confronti di una donna. L’attività è stata svolta su delega della Procura della Repubblica di Termini Imerese, nell’ambito di accertamenti ispettivi mirati a verificare presunte irregolarità nell’esercizio della professione veterinaria.

Alla donna sono stati contestati diversi illeciti, tra cui esercizio abusivo della professione veterinaria, maltrattamento di animali, diffamazione e truffa. Secondo quanto emerso dalle indagini, la sospettata avrebbe esercitato la professione senza possedere i necessari titoli e qualifiche, attestando falsamente l’appartenenza di cani a razze pregiate e genealogie inesistenti. Inoltre, avrebbe somministrato farmaci veterinari senza alcuna competenza specifica.

Il materiale sequestrato

Durante la perquisizione, i militari hanno sequestrato numerosa documentazione ritenuta di interesse investigativo. Tra i materiali acquisiti figurano certificati sanitari, certificati genealogici E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), documentazione relativa alla commercializzazione di cani, documenti attestanti titoli e qualifiche professionali, oltre a un significativo quantitativo di farmaci ad uso veterinario, alcuni dei quali scaduti. Sono stati inoltre trovati libretti sanitari e altro materiale utile alla ricostruzione delle attività della donna indagata.

Il caso dei container marittimi

Nel corso della stessa operazione, sono stati rinvenuti due container marittimi che, da verifiche effettuate sul posto, sono risultati oggetto di una denuncia presentata presso la Procura della Repubblica di Alessandria da una società che li aveva concessi a noleggio a un’attività commerciale riconducibile alla donna indagata. I container non erano mai stati restituiti alla società proprietaria, nonostante la risoluzione del rapporto contrattuale e le ripetute richieste di riconsegna.

Le città coinvolte

L’operazione ha visto coinvolte le città di Palermo, Termini Imerese e Alessandria, sottolineando la portata interregionale delle indagini e delle attività di controllo svolte dalle forze dell’ordine.

IPA