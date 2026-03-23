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Si erano finti corrieri per ritirare un carico di vino pregiato riuscendo a farsi consegnare da un’azienda di Chianciano Terme (Siena) 1.500 bottiglie Docg formalmente destinate ad un’attività di ristorazione in Irlanda, ma sono stati fermati dalla polizia di Stato che ha sventato la truffa e recuperato l’intera merce. Due i denunciati. L’operazione risale al 16 marzo. Nel vano di carico di un autocarro sono state trovate le bottiglie, per un valore di migliaia di euro e i due occupanti del mezzo, 25 e 27 anni, di origine campana, hanno fornito versioni contrastanti. Gli accertamenti hanno poi rivelato che le targhe del veicolo a noleggio erano state contraffatte con pellicole adesive e che l’utenza telefonica del presunto acquirente era inesistente. Da qui la verifica con l’azienda produttrice di vino dalla quale è emerso il raggiro: i due si erano sostituiti al vero corriere. Le bottiglie sono state restituite al legittimo proprietario.