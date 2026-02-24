Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

300.000 euro sottratti a una donna, questo il bilancio dell’ennesima truffa ai danni di cittadini anziani a Bologna. L’episodio, avvenuto ieri, è stato messo in atto da ignoti che si sono finti agenti di polizia, riuscendo con l’inganno a ottenere ingenti somme di denaro tramite bonifici bancari.

Anziana truffata a Bologna

Nelle ultime due settimane si è registrato un aumento significativo di truffe ai danni dei cittadini nel territorio di Bologna. Le principali vittime di questi raggiri risultano essere persone anziane, considerate più vulnerabili e spesso prese di mira da malintenzionati che sfruttano la loro buona fede.

Nella giornata di ieri alcuni sconosciuti hanno contattato telefonicamente una donna, presentandosi come agenti del Commissariato di Imola. Attraverso una serie di abili stratagemmi e false rassicurazioni, i truffatori sono riusciti a convincere la vittima a effettuare bonifici bancari per un totale di 300.000 euro. Il denaro è stato sottratto approfittando della vulnerabilità della donna, che si è fidata delle parole degli impostori.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per identificare i responsabili della truffa. Gli investigatori stanno lavorando per risalire agli autori del raggiro, che hanno agito con un piano ben organizzato e sfruttando la fiducia della vittima. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dei sospetti o sulle modalità con cui sono stati effettuati i bonifici.

La Polizia di Stato di Bologna sottolinea come questa tipologia di truffa sia tra le più frequenti sul territorio. Per contrastare il fenomeno vengono organizzati periodicamente incontri informativi rivolti ai cittadini, con particolare attenzione agli anziani. Durante questi appuntamenti gli agenti illustrano i principali segnali d’allarme da non sottovalutare e forniscono consigli utili per evitare di cadere vittima di raggiri simili.

Appello alla prudenza e consigli utili

La Polizia invita la popolazione a prestare la massima attenzione a telefonate sospette, soprattutto quando chi chiama si presenta come appartenente alle forze dell’ordine o ad altri enti pubblici.

È fondamentale non fornire mai dati personali o bancari a sconosciuti e, in caso di dubbi, contattare direttamente le autorità per verificare la veridicità delle richieste ricevute.

IPA