Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre uomini sono stati arrestati per una rapina pluriaggravata e lesioni personali ai danni del titolare di un B&B. Il colpo è avvenuto il 19 ottobre 2025 in provincia di Siracusa, a Portopalo di Capo Passero: i sospettati si sono finti turisti, hanno aggredito l’uomo e si sono fatti consegnare denaro e preziosi.

Portopalo di Capo Passero: si fingono turisti e rapinano il titolare di un B&B

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione di Portopalo di Capo Passero hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, su richiesta della Procura. Il provvedimento riguarda 3 uomini di 78 anni, 45 anni e 28 anni, originari del Catanese e con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Sono ritenuti, allo stato, gravemente indiziati di aver agito insieme.

L’aggressione nel B&B

La sera del 19 ottobre 2025, intorno alle 20, i tre avrebbero fissato un appuntamento nella struttura fingendosi turisti. Una volta entrati, con il volto coperto, avrebbero colpito il titolare con schiaffi e pugni, minacciandolo di morte e immobilizzandolo. Poi si sarebbero fatti consegnare gioielli in oro per un valore superiore a 70 mila euro e circa 8.000 euro in contanti, prima di fuggire su un’auto a noleggio.

Le indagini e gli arresti

L’analisi di attività tecniche e dei filmati dei sistemi di videosorveglianza ha permesso ai Carabinieri, coordinati dalla Procura di Siracusa, di ricostruire l’accaduto e identificare i presunti responsabili. Localizzati in provincia di Catania, sono stati arrestati dai militari della Compagnia di Noto, con il supporto delle Compagnie di Catania Piazza Dante, Fontanarossa e Paternò. Sono stati condotti nella Casa circondariale di Catania, nel carcere di Piazza Lanza.