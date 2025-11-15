Si imbottiscono di cosmetici in un supermercato di Como ma in cassa pagano solo un casco di banane: arrestati
Due georgiani arrestati a Como per furto aggravato: rubavano cosmetici per 720 euro in un supermercato. Erano in Italia da poche settimane.
Due cittadini georgiani sono stati arrestati per furto aggravato in concorso dopo essere stati sorpresi a rubare prodotti cosmetici per 720 euro in un supermercato di Como. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, intervenuta su segnalazione della sicurezza del punto vendita. I due uomini, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio, erano arrivati in Italia da poche settimane.
L’intervento della Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella mattinata di ieri, quando una volante è stata inviata presso un supermercato della zona di Camerlata, a Como, dopo che la guardia di sicurezza aveva fermato i due sospetti.
Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due cittadini georgiani, rispettivamente di 31 anni e 47 anni, sono stati sorpresi mentre tentavano di sottrarre una grande quantità di prodotti cosmetici, in particolare stick correttori per il viso. La merce, per un valore complessivo di 720 euro, era stata occultata tra borse, tasche e felpe. I due si erano poi diretti alle casse pagando soltanto un casco di banane, nel tentativo di eludere i controlli.
L’identificazione e i precedenti
Portati in Questura, è emerso che entrambi erano sbarcati in Italia da appena due mesi e risultavano irregolari sul territorio nazionale. Il più giovane dei due, di 31 anni, aveva già collezionato numerose denunce per furto, mentre il complice di 47 anni risultava incensurato.
L’arresto e le conseguenze
Constatata la situazione di irregolarità e i precedenti di polizia, i due uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Dopo la denuncia presentata dalla proprietà del supermercato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono stati associati alla Casa Circondariale di Como.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.