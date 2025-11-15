Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini georgiani sono stati arrestati per furto aggravato in concorso dopo essere stati sorpresi a rubare prodotti cosmetici per 720 euro in un supermercato di Como. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, intervenuta su segnalazione della sicurezza del punto vendita. I due uomini, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio, erano arrivati in Italia da poche settimane.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella mattinata di ieri, quando una volante è stata inviata presso un supermercato della zona di Camerlata, a Como, dopo che la guardia di sicurezza aveva fermato i due sospetti.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due cittadini georgiani, rispettivamente di 31 anni e 47 anni, sono stati sorpresi mentre tentavano di sottrarre una grande quantità di prodotti cosmetici, in particolare stick correttori per il viso. La merce, per un valore complessivo di 720 euro, era stata occultata tra borse, tasche e felpe. I due si erano poi diretti alle casse pagando soltanto un casco di banane, nel tentativo di eludere i controlli.

L’identificazione e i precedenti

Portati in Questura, è emerso che entrambi erano sbarcati in Italia da appena due mesi e risultavano irregolari sul territorio nazionale. Il più giovane dei due, di 31 anni, aveva già collezionato numerose denunce per furto, mentre il complice di 47 anni risultava incensurato.

L’arresto e le conseguenze

Constatata la situazione di irregolarità e i precedenti di polizia, i due uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Dopo la denuncia presentata dalla proprietà del supermercato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono stati associati alla Casa Circondariale di Como.

IPA