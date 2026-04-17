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Furto di un orologio di lusso e arresto Torino: un giovane di 21 anni, cittadino rumeno, è stato fermato subito dopo aver sottratto con destrezza un Rolex a un uomo che aveva messo in vendita l’oggetto su una piattaforma online.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei pressi di via Buozzi, nel cuore di Torino. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un furto appena avvenuto. Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno individuato il presunto autore del reato, che corrispondeva alla descrizione fornita dalla Centrale Operativa, e lo hanno fermato.

L’incontro e il furto del Rolex

Poco dopo l’arresto, la vittima si è avvicinata agli agenti raccontando quanto accaduto. L’uomo aveva pubblicato un annuncio di vendita per un orologio di pregio, un Rolex modello “GMT Master 2” dal valore di circa 9.500 euro, su una piattaforma online. Era stato contattato da un potenziale acquirente, il quale aveva dichiarato che avrebbe inviato il figlio per visionare l’oggetto. Durante l’incontro, il giovane, con il pretesto di esaminare l’orologio, se ne è impossessato improvvisamente ed è fuggito.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la tempestività dell’intervento ha permesso agli agenti di rintracciare il sospettato nelle immediate vicinanze del luogo del furto. Il giovane, di 21 anni e di nazionalità rumena, è stato arrestato e condotto negli uffici di polizia per le procedure di rito.

Il recupero dell’orologio

L’orologio sottratto, un Rolex dal valore di 9.500 euro, è stato recuperato dagli agenti e restituito al legittimo proprietario. Il rapido intervento della Polizia ha così permesso di evitare che il prezioso oggetto venisse disperso o rivenduto sul mercato nero.

La zona dell’intervento

L’episodio si è verificato in pieno centro, nei pressi di via Buozzi, una zona di Torino particolarmente frequentata e centrale, dove la presenza delle forze dell’ordine è costante anche per prevenire reati predatori come quello avvenuto nei giorni scorsi.

IPA