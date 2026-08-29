Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto a Crotone, dove un uomo è stato condotto in carcere per atti persecutori nei confronti di una donna che aveva chiesto aiuto alle autorità. Il provvedimento è stato eseguito dopo che l’indagato aveva violato il divieto di avvicinamento già impostogli, aggravando così la sua posizione.

Le indagini e la richiesta di aiuto della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato disposto dal Tribunale di Crotone in seguito a un’attività investigativa partita dalla richiesta di ammonimento presentata dalla vittima. La donna, che non conosceva l’uomo, aveva denunciato una serie di comportamenti persecutori e molesti che le avevano causato un grave stato di ansia e paura, arrivando a temere per la propria incolumità.

L’intervento della Polizia e l’applicazione del Codice Rosso

Ricevuta la richiesta, la Questura di Crotone ha notificato all’indagato un provvedimento di ammonimento. Parallelamente, la Sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile ha attivato le procedure previste dal “Codice Rosso”, avviando indagini rapide e predisponendo misure di tutela per la vittima. Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla task force della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, hanno permesso di ricostruire un quadro di condotte assillanti e ossessive: l’uomo, dopo essersi infatuato della donna, aveva iniziato a seguirla con pedinamenti e appostamenti nei pressi della sua abitazione e dei luoghi da lei frequentati.

Dalla misura cautelare al carcere: la violazione delle prescrizioni

Le dichiarazioni della vittima, confermate da ulteriori elementi raccolti durante le indagini, avevano inizialmente portato all’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, con l’uso del braccialetto elettronico. Tuttavia, questa misura non è bastata a fermare l’uomo, che ha continuato con i suoi comportamenti persecutori, violando le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Alla luce delle nuove prove, il Tribunale ha deciso di sostituire la misura meno afflittiva con la custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento restrittivo è stato eseguito tempestivamente dagli agenti delle Volanti, che hanno rintracciato l’uomo e, dopo le formalità di rito, lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale di Crotone.

Un piano di sicurezza più ampio e l’attenzione della Polizia

L’operazione si inserisce in un piano più ampio varato dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, volto a prevenire e reprimere i reati, garantire il rispetto delle misure imposte dall’Autorità Giudiziaria e rafforzare la sicurezza della collettività. La Polizia di Stato sottolinea la costante attenzione e determinazione nel contrastare i reati previsti dal “Codice Rosso”, assicurando tempestività d’azione e massima tutela alle vittime.

La Polizia rinnova l’invito ai cittadini a utilizzare l’applicazione “YouPol”, che permette di segnalare, anche in forma anonima, episodi di maltrattamenti, violenza di genere, bullismo e revenge porn, favorendo così interventi rapidi ed efficaci. Nella stessa giornata, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo, gli equipaggi della Squadra Volante e le pattuglie appiedate hanno identificato 474 persone e controllato 200 veicoli sul lungomare di Crotone, sul litorale di Cirò Marina e di Le Castella, oltre a effettuare controlli domiciliari alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

IPA