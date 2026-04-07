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Un minorenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Nocera Inferiore, provincia di Salerno. Il giovane è stato fermato dalla Polizia di Stato nella mattinata del 1° aprile dopo essere stato trovato in possesso di 29 dosi di cocaina e una somma di denaro. L’arresto è stato convalidato e al ragazzo è stata applicata la misura cautelare della permanenza in casa.

Minorenne arrestato a Nocera Inferiore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo la mattina del 1° aprile in via San Prisco, nel comune di Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Gli agenti della Sezione Volanti del Commissariato locale hanno notato un ragazzo che conversava con un altro giovane a bordo di un’autovettura parcheggiata. Entrambi hanno mostrato segni di insofferenza al controllo di polizia, insospettendo ulteriormente gli operatori.

Durante la perquisizione il soggetto minorenne è stato trovato in possesso di 29 dosi di cocaina, oltre a una consistente somma di denaro contante. Gli agenti hanno quindi accompagnato il giovane presso il Commissariato per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche, il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

L’arresto è stato successivamente convalidato dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni, che ha applicato nei confronti del minore la misura cautelare della permanenza in casa. Tale provvedimento, come previsto dalla legge, potrà essere impugnato nelle sedi opportune e le accuse mosse al giovane saranno oggetto di valutazione nelle fasi successive del procedimento giudiziario.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività di controllo rientra nell’ambito delle azioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. L’intervento degli agenti della Sezione Volanti del Commissariato di Nocera Inferiore ha permesso di interrompere un episodio di detenzione ai fini di spaccio che vedeva coinvolto un minorenne, sottolineando l’attenzione delle forze dell’ordine verso il fenomeno dello spaccio tra i più giovani.

IPA