Un uomo è stato arrestato ad Agrigento. La polizia ha inoltre portato a termine il sequestro di 1,2 kg di cocaina e 28 mila euro in contanti il bilancio. Il soggetto è dunque stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di droga e denaro ritenuto provento dell’attività illecita. Il fatto è avvenuto il 14 gennaio 2026.

Uomo fermato ad Agrigento

L’arresto è avvenuto durante un servizio di monitoraggio del territorio da parte della Squadra Mobile di Agrigento.

Gli agenti, impegnati in controlli nelle aree frequentate da pregiudicati, hanno notato un furgone sospetto in sosta nella zona dello Stadio Esseneto, in una strada interna senza sbocco che conduce ad alcune palazzine.

L’operazione di controllo

Gli agenti della Sezione Antidroga si sono avvicinati con discrezione al veicolo per effettuare un controllo. Il conducente, un uomo di Agrigento, ha fornito spiegazioni vaghe sulla sua presenza sostenendo di trovarsi lì per motivi di lavoro, senza però fornire dettagli convincenti.

Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito ulteriormente i poliziotti che hanno deciso di approfondire il controllo.

Il ritrovamento della droga

Durante la perquisizione del furgone, sotto il sedile lato guida gli agenti hanno scoperto un involucro avvolto in cellophane trasparente contenente circa 1,2 kg di cocaina pura.

All’interno dell’abitacolo sono stati inoltre rinvenuti una macchina elettrica confezionatrice per sottovuoto, nove buste per sottovuoto e due rotoli per sottovuoto, strumenti ritenuti funzionali al frazionamento e confezionamento dello stupefacente.

Il sequestro del denaro

Nel marsupio dell’uomo gli agenti hanno trovato un portafogli con circa 1000 euro e la chiave di un’altra autovettura a lui in uso.

Quest’ultima è stata rintracciata poco distante dal luogo di lavoro dell’uomo. All’interno del secondo veicolo la Polizia ha rinvenuto una somma di circa 27 mila euro in contanti, cifra considerata incompatibile con la posizione reddituale dell’indagato e ritenuta provento dell’attività di traffico e spaccio di droga nel mercato locale.

L’arresto e le indagini in corso

Dopo il sequestro della cocaina, del denaro e del materiale per il confezionamento l’uomo è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Agrigento e condotto in carcere su disposizione della Procura.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto ai reati legati agli stupefacenti predisposta dal Questore di Agrigento.

I servizi di monitoraggio e controllo del territorio, soprattutto nelle aree considerate a rischio e frequentate da soggetti con precedenti penali, hanno permesso di individuare e bloccare tempestivamente un tentativo di traffico di droga di rilevante entità.

