Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Al porto di Olbia è stato fermato un corriere della droga: il soggetto, un uomo di 30 anni originario della provincia di Latina, è stato arrestato in flagranza di traffico di stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di un ingente carico di cocaina. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Gruppo Olbia durante i controlli di routine sulle motonavi provenienti da Civitavecchia e Livorno, nella mattinata del 26 gennaio.

Il controllo al porto di Olbia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un’utilitaria sospetta appena sbarcata dalla motonave Tirrenia proveniente da Civitavecchia.

Il comportamento nervoso del conducente e le sue risposte poco convincenti sulle ragioni del viaggio hanno spinto i militari ad approfondire il controllo, avvalendosi anche delle unità cinofile.

La scoperta del doppiofondo

Il cane antidroga Dante ha segnalato con insistenza la presenza di sostanze sospette all’interno del veicolo. Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione accurata che ha portato alla scoperta di un doppiofondo nascosto nell’abitacolo dotato di un sofisticato sistema di apertura meccanica.

All’interno del compartimento segreto sono stati rinvenuti 20 panetti di cocaina purissima per un peso complessivo di circa 23 chili.

Il valore del sequestro

Secondo le stime delle autorità la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali oltre 2,5 milioni di euro una volta immessa sul mercato dell’isola. Il quantitativo e le modalità del trasporto fanno ipotizzare collegamenti con la criminalità organizzata e un traffico di droga su larga scala tra il Continente e l’Isola.

Le conseguenze per il corriere

Al termine delle operazioni il corriere è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso la Casa Circondariale di Bancali, a disposizione del Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania.

L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di traffico di stupefacenti e giustificare il suo viaggio e la presenza della droga nel suo veicolo.

L’impegno delle forze dell’ordine

L’attività si inserisce nel quadro del dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti coordinato dal Comando Provinciale di Sassari.

Le Fiamme Gialle di Olbia confermano così il loro costante impegno nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza, della salute pubblica e della legalità economica.

IPA