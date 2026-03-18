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Un arresto per tentato furto in abitazione, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto alle prime ore del mattino a Torino. Un cittadino albanese di 42 anni è stato fermato dagli agenti dell’UPGSP mentre, insieme ad altri complici, cercava di introdursi nelle cantine di uno stabile. L’operazione è stata condotta durante un servizio di controllo del territorio, come reso noto dalla Polizia di Stato.

Tentato furto in abitazione a Torino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alle prime luci dell’alba a Torino, precisamente in via Sospello.

Gli agenti delle volanti dell’UPGSP, impegnati nel consueto pattugliamento, hanno notato un individuo che, servendosi di una torcia, osservava con attenzione la parte superiore di un portone di uno stabile. Il comportamento sospetto ha spinto i poliziotti a procedere con un controllo più approfondito.

La fuga e la cattura

Avvicinandosi all’edificio, gli operatori hanno udito dei rumori provenire dall’interno. Pochi istanti dopo, tre soggetti sono usciti improvvisamente dal portone dandosi alla fuga in due direzioni diverse e abbandonando a terra oggetti di vario tipo.

La prontezza degli agenti ha permesso di bloccare uno dei fuggitivi: si tratta di un cittadino albanese di 42 anni che è stato immediatamente arrestato.

Il tentato furto nelle cantine

Le verifiche effettuate sul posto hanno permesso di accertare che i tre uomini avevano forzato i lucchetti delle cantine dello stabile per introdursi all’interno.

L’azione tempestiva della Polizia ha così impedito che il furto venisse portato a termine e ha consentito di recuperare parte della refurtiva abbandonata durante la fuga.

Il ritrovamento della pistola e della refurtiva

Lungo il vialetto percorso dai due fuggitivi, tra cui l’arrestato, gli agenti hanno rinvenuto una pistola risultata rubata durante un precedente furto in abitazione, con un colpo inserito nel caricatore.

Accanto all’arma è stata trovata anche una busta contenente diversi anelli, bracciali, collane e orologi di pregio, ritenuti verosimilmente provento dell’attività illecita. Inoltre durante la perquisizione personale, il cittadino albanese è stato trovato in possesso di 740 euro, somma che potrebbe anch’essa derivare da attività illecita.

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per individuare i complici e ricostruire l’intera dinamica dei fatti avvenuti a Torino.

IPA