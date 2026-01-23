Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli alla fine di un’operazione condotta dai Carabinieri ad Acate (Ragusa). Il soggetto, 41 anni, è stato sorpreso nella notte all’interno di una villetta estiva. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che ha notato movimenti sospetti nella zona di contrada Fossati.

Tentato furto ad Acate, Ragusa

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria sono intervenuti prontamente nel territorio di Acate, in provincia di Ragusa, durante le ore notturne dopo aver ricevuto una chiamata al Numero Unico di emergenza 112. Un passante, insospettito da alcuni movimenti anomali in un’area solitamente poco frequentata in inverno, ha deciso di allertare le forze dell’ordine.

I Carabinieri, a bordo di una gazzella, si sono recati immediatamente sul posto adottando tutte le precauzioni per non essere notati. Avvicinandosi silenziosamente alla villetta estiva situata in contrada Fossati hanno sorpreso il sospettato proprio mentre stava per mettere a segno un furto. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato colto in flagranza di reato.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo arrestato è un 41enne residente nella zona, con alle spalle una storia di reati analoghi. Al momento dell’arresto è stato trovato in possesso di una torcia elettrica e degli strumenti necessari per forzare la porta d’ingresso della villetta.

Secondo quanto ricostruito dai militari il sospettato aveva già iniziato a scardinare la porta per introdursi all’interno e compiere il furto, ma il tempestivo arrivo delle forze dell’ordine ha impedito che il colpo andasse a segno.

Le accuse e le misure adottate

L’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Su disposizione del Pubblico Ministero è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, restando a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il ruolo della segnalazione

Determinante, in questa vicenda, è stata la prontezza del cittadino che ha deciso di segnalare i movimenti sospetti alle autorità.

La zona di contrada Fossati, caratterizzata da una minore presenza di persone durante il periodo invernale, si è rivelata particolarmente vulnerabile ai reati predatori nelle case private.

IPA