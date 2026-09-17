Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato furto aggravato, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Bologna. Un cittadino italiano, 56 anni, è stato sorpreso in flagranza mentre cercava di introdursi nell’appartamento di una vicina, dopo che la donna aveva denunciato sospette intrusioni e l’uso indebito della sua carta di credito.

Le indagini a Bologna

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con la denuncia presentata il 27 agosto 2026 da una residente di via Augusto Romagnoli, nel quartiere Bolognina-Pontevecchio a Bologna.

La donna aveva segnalato agli agenti l’utilizzo non autorizzato della propria carta di credito e la sensazione di ripetute intrusioni nel proprio appartamento, sospettando il proprio vicino di casa.

L’appostamento e l’arresto in flagranza

A seguito della denuncia, gli agenti del Commissariato di P.S. Bolognina-Pontevecchio hanno organizzato vari servizi di appostamento nei pressi dell’abitazione della vittima.

Durante uno di questi controlli, nella giornata di martedì 15 settembre, il sospettato è stato colto sul fatto mentre forzava la serratura della porta della vicina con una tessera magnetica. L’uomo si è introdotto nell’appartamento, ma si è allontanato rapidamente dopo pochi secondi, venendo immediatamente bloccato dagli agenti intervenuti sul posto.

Il sequestro degli strumenti utilizzati e i controlli successivi

Durante la perquisizione, la Polizia ha rinvenuto e sequestrato la tessera magnetica utilizzata per l’effrazione.

Inoltre, sono stati trovati capi d’abbigliamento che corrispondevano a quelli indossati dall’uomo in occasione di episodi simili avvenuti in precedenza. Questi elementi hanno contribuito a rafforzare il quadro indiziario a carico del sospettato.

I precedenti dell’arrestato

L’uomo arrestato risultava già noto alle forze dell’ordine. Nel novembre 2017 era stato destinatario di un ammonimento del Questore di Bologna per reati persecutori.

Successivamente, era stato deferito in stato di libertà per atti persecutori e aveva ricevuto una condanna, con pena sospesa, nel marzo 2026. Questi precedenti hanno avuto un peso rilevante nella valutazione della gravità della situazione da parte delle autorità.

Alla luce della flagranza del reato, dei precedenti specifici e delle aggravanti emerse nel corso delle indagini, l’uomo è stato tratto in arresto. L’Autorità Giudiziaria ha disposto il giudizio per direttissima, che si terrà nei prossimi giorni.

IPA