Si introducono in un camper dal bagno a Marghera, arrestati: operazione lampo della polizia

Due uomini sono stati arrestati per tentato furto aggravato su un camper a Marghera, dopo essere stati sorpresi dalla Polizia di Stato di Venezia durante un intervento coordinato con i militari dell’operazione “Strade Sicure”. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 28 dicembre, quando la Sala Operativa della Questura è stata allertata per un possibile furto in corso. I presunti responsabili, di origine straniera, sono stati fermati e sottoposti a provvedimenti restrittivi, mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione “lampo” ha avuto luogo nella giornata di ieri, domenica 28 dicembre. Nel primo pomeriggio, la Sala Operativa della Questura di Venezia ha ricevuto una segnalazione riguardante un possibile furto in atto su un camper parcheggiato nella zona di Marghera. Le Volanti, supportate dai militari impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, si sono recate immediatamente sul posto, riuscendo a individuare il veicolo segnalato.

La scoperta dei sospetti all’interno del camper

Una volta giunti sul luogo, gli agenti hanno sorpreso all’interno del camper due uomini. I soggetti sono stati fermati e sottoposti a controllo. Da un’ispezione più accurata del mezzo, è emerso che i due avevano danneggiato il blocchetto in plastica della finestra del bagno per introdursi all’interno del veicolo. Successivamente, avevano prelevato numerosi generi alimentari, un monitor e alcuni cavi elettrici, che sono stati ritrovati dagli agenti in alcuni sacchi all’interno dello stesso camper.

Restituzione della refurtiva e ulteriori accertamenti

La refurtiva recuperata è stata prontamente restituita al legittimo proprietario del camper. Durante le verifiche nelle vicinanze, le forze dell’ordine hanno individuato un altro camper, la cui porta di accesso risultava forzata. Tuttavia, in questo secondo caso, non sono stati riscontrati ammanchi di oggetti o beni.

Arresto e provvedimenti amministrativi

I due uomini, entrambi di origine straniera, sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato. In seguito, il Questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha disposto nei loro confronti il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Venezia per la durata di 4 anni, in considerazione della loro pericolosità sociale.

IPA