Si lancia col paracadute dalle guglie del Duomo di Milano, il video dell'intervento della polizia
Un base jumper si lancia dal Duomo di Milano, ma la polizia lo ferma subito dopo l'atterraggio.
Stanno facendo il giro del web le immagini di un base jumper che, prima dell’alba, si è lanciato col paracadute dalle guglie del Duomo di Milano. Un video di pochi secondi immortala il salto lungo la facciata, il paracadute con i colori della Palestina verde, bianco e rosso su uno sfondo nero che si apre e l’atterraggio nel mezzo della piazza semideserta. Il tempo di impacchettare la vela e correre via, verso il Museo del ‘900, dove è stato però fermato da una volante. La bravata rischia ora di costare una denuncia ad un italiano di 32 anni, la cui posizione è al vaglio della polizia che lo ha identificato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.