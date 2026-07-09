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Stanno facendo il giro del web le immagini di un base jumper che, prima dell’alba, si è lanciato col paracadute dalle guglie del Duomo di Milano. Un video di pochi secondi immortala il salto lungo la facciata, il paracadute con i colori della Palestina verde, bianco e rosso su uno sfondo nero che si apre e l’atterraggio nel mezzo della piazza semideserta. Il tempo di impacchettare la vela e correre via, verso il Museo del ‘900, dove è stato però fermato da una volante. La bravata rischia ora di costare una denuncia ad un italiano di 32 anni, la cui posizione è al vaglio della polizia che lo ha identificato.