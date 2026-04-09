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Eseguito a Rimini un arresto per atti osceni e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Un cittadino italiano è stato fermato dopo essere stato sorpreso a compiere gesti indecenti in un’area pubblica, nonostante fosse sottoposto a misure restrittive.

La segnalazione e l’intervento degli agenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri presso il Parco Marecchia di Rimini. Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un uomo che stava compiendo atti osceni in luogo pubblico. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il richiedente che aveva già fermato il soggetto segnalato. L’uomo, nascosto dietro un albero, si era abbassato i pantaloni e si era palpato i genitali, rivolgendosi con lo sguardo verso alcune ragazze che prendevano il sole sul prato.

Ulteriori segnalazioni e identificazione

Pochi minuti prima dell’arrivo della Polizia, era giunta un’altra segnalazione da parte di una donna che aveva notato lo stesso individuo intento a palparsi i genitali davanti a numerosi passanti. Gli agenti hanno quindi assicurato l’uomo all’interno dell’auto di servizio. Poiché era privo di documenti, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e all’identificazione.

I precedenti e la misura della sorveglianza speciale

Dai primi accertamenti effettuati attraverso la banca dati interforze, è emerso che la persona fermata aveva numerosi precedenti di Polizia per reati analoghi. Inoltre, risultava destinatario della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Riccione e divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da minorenni. Nonostante queste restrizioni, l’uomo si trovava nel Parco Marecchia, violando così gli obblighi imposti dalla misura di prevenzione.

L’arresto e le accuse

L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di atti osceni in luogo pubblico e per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Attualmente è in attesa del giudizio per direttissima, previsto per la giornata odierna.

Il contesto: sicurezza nei parchi pubblici

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla sicurezza nei parchi pubblici di Rimini, luoghi frequentati da famiglie, giovani e bambini. La presenza di soggetti sottoposti a misure di prevenzione e con precedenti specifici rappresenta un elemento di preoccupazione per i cittadini e le istituzioni, che continuano a monitorare la situazione con particolare attenzione.

IPA