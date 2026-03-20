Si licenzia dopo che la madre lo caccia di casa a Ravenna perché non paga le spese, Tribunale dà ragione a lei

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una madre si è rivolta al tribunale di Ravenna, città in cui risiede, chiedendo che suo figlio 31enne vada a vivere altrove. La sentenza ha dato ragione alla donna che ha deciso di adire le vie legali dopo aver dimostrato che l’uomo non collaborava in alcun modo alla gestione domestica e non si faceva carico di alcuna spesa, nonostante percepisse uno stipendio da 1.400 euro, prima di licenziarsi, nel bel mezzo della causa.

Ravenna, madre fa cacciare il figlio da casa: la sentenza del tribunale

Il tribunale di Ravenna, come riferito dal Corriere della Sera, nei giorni scorsi ha accolto il ricorso della madre protagonista della vicenda, dichiarando cessato l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio.

Il 31enne ora dovrà lasciare l’immobile in cui viveva con il genitore. Inoltre dovrà pagare 3mila euro di spese legali.

I fatti hanno avuto inizio nel 2024, quando la madre si è rivolta ai giudici di Ravenna tramite i suoi legali con il fine di cambiare una situazione familiare giudicata da lei insostenibile.

Nel ricorso, la donna ha raccontato di essere proprietaria esclusiva dell’abitazione in cui conviveva con il figlio. Ha inoltre spiegato che il 31enne lavorava come cameriere con contratto a tempo indeterminato, percependo un salario netto di circa 1.400 euro mensili.

La madre ha anche dichiarato che il rapporto con il giovane si era ormai logorato e che la convivenza proseguiva in un clima guasto, affermando che il figlio non rispettava le basi del vivere comune, oltre a non pagare alcuna spesa relativa alle utenze, alle spese condominiali e ad altre voci di mantenimento dell’immobile.

La scelta di licenziarsi del 31enne

Mentre la causa era in corso, il 31enne, sempre secondo quanto emerso dagli atti processuali, ha deciso di licenziarsi dal posto di lavoro. Nonostante ciò, il giudice Adriana Forastiere della sezione civile del Tribunale di Ravenna, dopo aver esaminato a fondo il caso, ha dato ragione alla madre.

Il 31enne, recita la sentenza, è in possesso di un diploma e, quando è cominciato il procedimento legale, era assunto come cameriere con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, ha scritto sempre il giudice, “ha raggiunto una età (31 anni) per la quale deve presumersi conseguita da parte dello stesso una dimensione di vita autonoma, con piena capacità lavorativa”.

Dopo aver lasciato il posto di lavoro, come raccontato dalla mamma, l’uomo non si è adoperato “efficacemente per la ricerca di un altro lavoro”. Una scelta che “non fa rivivere l’obbligo di mantenimento in capo alla madre, ormai cessato”.

Il giudice: “Cessato l’obbligo di mantenimento”

La sentenza di primo grado ha quindi messo nero su bianco che il giovane dovrà adesso impegnarsi a trovare un impiego compatibile con la sua formazione e, in caso di difficoltà, “potrà eventualmente ritenersi meritevole della tutela, ma non più del mantenimento, cui la madre non può ritenersi più giuridicamente obbligata”.

“Deve escludersi, quindi, che la permanenza del convenuto nella casa della madre possa considerarsi adempimento dell’obbligo di mantenimento in capo alla medesima, ormai cessato”, si legge sempre nella sentenza. In altre parole, stop alla convivenza con il genitore.