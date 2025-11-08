Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo di nazionalità marocchina per violenza sessuale, resistenza e interruzione di pubblico servizio a seguito di un grave episodio avvenuto su un treno diretto a Rimini. L’arresto è stato eseguito nella serata di ieri dagli agenti del Commissariato di Lugo, dopo che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si era reso protagonista di atti osceni e comportamenti violenti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è reso necessario dopo la segnalazione del Capotreno, che aveva assistito a comportamenti inaccettabili da parte dell’uomo nei confronti di una giovane passeggera.

I fatti accaduti sul treno

Nel corso della serata di ieri, un uomo di circa 46 anni, irregolare sul territorio nazionale e già segnalato per reati contro il patrimonio, si trovava a bordo di un convoglio ferroviario diretto a Rimini. Il Capotreno ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver notato che il soggetto si era masturbato davanti a una ragazza seduta poco distante da lui, configurando così il reato di violenza sessuale.

L’intervento della Polizia e la resistenza

Gli agenti del Commissariato di Lugo sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a individuare e fermare l’uomo in breve tempo. Il soggetto, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è mostrato da subito poco collaborativo, rifiutando ripetutamente di scendere dal treno nonostante le sollecitazioni degli operatori di polizia. La situazione è rapidamente degenerata, costringendo gli agenti a procedere con l’accompagnamento forzato presso gli uffici del Commissariato.

Escandescenze e danneggiamenti negli uffici

Una volta giunto negli uffici della Polizia, l’uomo ha dato in escandescenza, danneggiando alcune apparecchiature presenti all’interno della struttura. Questo comportamento ha aggravato ulteriormente la sua posizione, portando all’aggiunta del reato di danneggiamento ai capi d’accusa già contestati.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Alla luce della pericolosità dimostrata e dei precedenti penali, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per violenza sessuale, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e resistenza. L’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto, ha disposto la traduzione del soggetto presso la Casa Circondariale di Ravenna in attesa del giudizio per direttissima.

IPA