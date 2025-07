Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un omicidio avvenuto lo scorso 5 luglio ha portato all’arresto di un uomo di 65 anni ad Aversa. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato dopo essersi reso irreperibile per alcuni giorni. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Caserta su mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

Le indagini e la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Gli investigatori della Squadra Mobile di Caserta e del Commissariato di pubblica sicurezza di Aversa hanno lavorato senza sosta per individuare il presunto responsabile del delitto che ha sconvolto la comunità locale.

Il fermo e la fuga dell’indagato

Il destinatario del provvedimento, un cittadino di 65 anni residente nella città normanna, è stato raggiunto dal decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura. Dopo il reato, l’uomo si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce nei giorni immediatamente successivi all’omicidio. Le forze dell’ordine hanno intensificato le ricerche, riuscendo infine a localizzarlo in un luogo inaspettato.

La scoperta del nascondiglio

L’uomo è stato ritrovato nascosto in una cavità sotterranea situata sotto la propria abitazione. Gli agenti hanno scoperto che il rifugio si trovava a circa 20 metri di profondità, rendendo particolarmente complessa la sua individuazione. Questa scelta di nascondiglio ha evidenziato la volontà del sospettato di sottrarsi alla giustizia dopo il grave crimine commesso.

Il profilo dell’arrestato

Il fermato, residente ad Aversa, è un uomo di 65 anni già condannato in via definitiva per detenzione illegale di armi e per altri gravissimi reati contro la persona. Il suo passato giudiziario ha contribuito a rendere ancora più delicata la gestione dell’indagine e dell’arresto. Dopo l’esecuzione del provvedimento precautelare, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove attende di comparire davanti al giudice per la convalida del fermo.

Le vittime e il contesto

La vittima dell’omicidio è un cittadino di nazionalità rumena di 45 anni. Il fatto di sangue ha scosso profondamente la comunità di Aversa, già provata da episodi di criminalità negli ultimi anni. Le indagini, condotte con rapidità e determinazione, hanno permesso di dare una risposta concreta alle richieste di giustizia dei cittadini.

Le prossime fasi dell’inchiesta

Dopo il fermo, l’indagato dovrà comparire davanti al giudice competente per la convalida del decreto. Nel frattempo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord prosegue le indagini per chiarire ogni dettaglio della vicenda e accertare eventuali responsabilità ulteriori. L’attenzione resta alta anche per eventuali sviluppi legati al passato criminale dell’arrestato.

IPA