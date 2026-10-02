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Un cittadino rumeno di 30 anni è stato bloccato a Bologna mentre sottraeva 2.000 euro a una pensionata presso uno sportello ATM, grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Mobile. L’uomo è stato arrestato anche in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare già emessa dal Tribunale di Verona per reati analoghi.

Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 30 settembre. L’attività investigativa è iniziata intorno alle 12.00, quando un operatore della Squadra Mobile, transitando in via Andrea Costa, ha notato un uomo con atteggiamento sospetto nei pressi di uno sportello ATM. Il soggetto, nascosto dietro alcuni cassonetti, osservava con attenzione le persone che si avvicinavano allo sportello bancario, indossando una mascherina chirurgica per rendere più difficile la propria identificazione.

Pedinamento e osservazione: la tecnica del sospettato

Gli investigatori hanno deciso di mantenere il sospettato sotto costante osservazione, anche in considerazione dei recenti furti con raggiro avvenuti presso sportelli bancomat cittadini. Poco dopo, l’uomo si è avvicinato a un anziano intento a una semplice consultazione del saldo, ma si è allontanato senza agire. Successivamente, il trentenne ha raggiunto un’autovettura con targa tedesca, parcheggiata a distanza, e si è diretto verso un altro sportello ATM, proseguendo nella sua azione criminosa.

L’agguato alla vittima e il furto sventato

Gli agenti hanno seguito il veicolo fino alla zona di via Mezzofanti, dove il sospettato è sceso dall’auto e si è nuovamente posizionato in modo defilato nei pressi di un altro ATM. Ignorando le persone più giovani, ha continuato a osservare gli utenti dello sportello. Intorno alle 13:30, una donna anziana di 69 anni si è avvicinata all’ATM. L’uomo, dopo averla osservata, si è posto alle sue spalle, indossando la mascherina chirurgica. Con il pretesto di segnalare una presunta anomalia dello sportello, ha iniziato a parlare con la vittima, sostenendo che una carta bancaria fosse rimasta bloccata. Approfittando della confusione, ha coperto il display dell’ATM con un foglio di giornale e, con rapidità, ha azionato i tasti della macchina, riuscendo a impossessarsi di 2.000 euro in contanti. Si è poi dato immediatamente alla fuga.

Arresto in flagranza e recupero della refurtiva

Gli investigatori, che avevano seguito ogni fase dell’azione, sono intervenuti tempestivamente, bloccando il cittadino rumeno a poche decine di metri dallo sportello. La perquisizione ha permesso di rinvenire nella tasca del giubbotto la somma appena sottratta, interamente composta da banconote da 50 euro, che è stata restituita alla vittima. Nella disponibilità dell’uomo sono stati trovati anche altro denaro contante, il materiale cartaceo utilizzato per occultare il display dell’ATM e alcune mascherine chirurgiche dello stesso tipo usato durante il furto.

Un modus operandi collaudato e precedenti specifici

Secondo la Polizia, si tratta di una modalità criminale particolarmente insidiosa, che sfrutta la confusione e la vulnerabilità delle vittime, in particolare persone anziane, durante le operazioni bancarie. L’uomo arrestato era già noto alle forze dell’ordine: utilizzava anche un alias e risultava avere numerosi precedenti per reati analoghi. In particolare, era stato destinatario di una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Verona nel 2022 per una serie di furti aggravati commessi con modalità simili, oltre che di ulteriori attività di polizia giudiziaria eseguite nel 2023 in altre province italiane per fatti della stessa natura.

Ulteriori provvedimenti e importanza dell’attività investigativa

Nei confronti del cittadino rumeno risultava ancora da eseguire un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa nel mese di gennaio 2024 dal Tribunale di Verona, nell’ambito di un procedimento penale relativo a furti aggravati commessi con lo stesso modus operandi. L’uomo, quindi, oltre ad essere stato arrestato in flagranza per il furto commesso nella giornata di ieri, è stato tratto in arresto anche in esecuzione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Conclusione e rilievo dell’operazione

La vicenda avvenuta a Bologna mette in luce l’importanza dell’attività di osservazione svolta dagli investigatori sul territorio: l’attenzione al comportamento anomalo dell’uomo, il pedinamento e il costante monitoraggio dei suoi spostamenti hanno permesso di cogliere il momento in cui il sospettato ha messo in atto il proprio piano criminoso e di intervenire prima che potesse allontanarsi con il denaro. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato tradotto in carcere e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione rappresenta un esempio di efficacia dell’azione di contrasto ai furti ai danni di persone vulnerabili, come gli anziani, presso gli sportelli bancomat cittadini.

IPA