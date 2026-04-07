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Eseguito a Brescia un arresto per lesioni aggravate e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una donna è stata vittima di maltrattamenti in famiglia e violenza di genere da parte dell’ex compagno. L’uomo, un 45enne calabrese residente in città, è stato fermato dopo una violenta aggressione avvenuta in un parco cittadino e trovato in possesso di svariate dosi di cocaina destinate allo spaccio.

L’aggressione nel parco cittadino

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alcuni giorni fa, quando la Centrale Operativa della Questura di Brescia ha ricevuto una richiesta di intervento urgente tramite il numero di emergenza 112 NUE. La chiamata proveniva da una donna in stato di forte agitazione, che ha riferito di essere stata vittima di una violenta aggressione da parte dell’ex compagno.

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima agli agenti della Squadra Volante, mentre si trovava a passeggio con il proprio cane, ha notato l’ex compagno – già denunciato in passato per aggressioni – nascosto tra la vegetazione. L’uomo si è avvicinato con atteggiamento minaccioso. Nonostante la donna abbia urlato di allontanarsi e minacciato di chiamare le forze dell’ordine, è stata raggiunta, spinta a terra e colpita ripetutamente con calci, pugni e schiaffi al volto, alla testa e al collo.

La fuga e l’intervento della Polizia

La vittima, in lacrime e sotto shock, ha raccontato agli agenti di aver subito aggressioni fisiche e verbali da diversi anni, a causa della dipendenza dell’uomo dalle droghe e della sua ossessiva gelosia. Dopo l’aggressione, l’uomo si è dato alla fuga. Grazie alla precisa descrizione fornita dalla donna, la Centrale Operativa ha diramato l’allarme a tutte le pattuglie presenti sul territorio urbano.

I soccorsi e il ricovero della vittima

Gli agenti sono intervenuti rapidamente presso l’abitazione della donna, trovandola provata e dolorante, con evidenti segni della violenza subita. È stato richiesto l’intervento del personale medico-sanitario del 118, che ha trasportato la vittima presso il nosocomio “Poliambulanza” di Brescia per le cure necessarie. Qui la donna, ancora in stato di shock emotivo, ha fornito ulteriori dettagli sull’accaduto e sulla situazione di disagio che viveva da tempo.

L’arresto del 45enne e il sequestro della droga

Mentre una pattuglia rimaneva in ospedale per ascoltare la vittima, un altro equipaggio si è messo sulle tracce dell’aggressore. L’uomo, un 45enne calabrese residente in città, è stato individuato e bloccato a bordo della propria autovettura nelle vie cittadine di Brescia. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di svariate dosi di cocaina pronte per essere spacciate. L’uomo ha ammesso di averne fatto uso nella stessa giornata.

Le accuse e i provvedimenti

Il pregiudicato è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope. Dopo essere stato condotto negli uffici della Questura, è stato arrestato per il reato da “Codice Rosso” di lesioni aggravate e trasferito presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’ammonimento del Questore e il percorso di riabilitazione

Alla luce dei fatti e dei precedenti a carico dell’uomo, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale dell’Ammonimento. Questo provvedimento, previsto per chi commette atti persecutori o violenza domestica, include anche l’invito a sottoporsi a un programma di riabilitazione, volto a far comprendere il disvalore dei comportamenti violenti e vessatori.

L’impegno delle istituzioni contro la violenza di genere

Il Questore Sartori ha sottolineato come siano sempre più frequenti i casi in cui le forze di polizia sono chiamate a intervenire per episodi di violenza di genere e maltrattamenti in famiglia, che spesso colpiscono vittime incapaci di difendersi. Ha inoltre evidenziato la necessità di una rete tra istituzioni, enti locali, centri antiviolenza e associazioni di volontariato per affrontare efficacemente queste situazioni. La Polizia di Stato, ha aggiunto, è da sempre in prima linea anche con progetti specifici per aiutare le vittime a prendere coscienza, chiedere aiuto e denunciare le violenze subite.

IPA