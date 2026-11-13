Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 58enne italiano è stato arrestato a Genova, nel quartiere Sampierdarena, per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinarsi alla compagna. L’uomo è stato trovato dagli agenti nascosto sotto il letto dell’abitazione della donna.

Genova, quartiere Sampierdarena: il controllo a casa della compagna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 23.50. Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato Cornigliano hanno saputo che il 58enne italiano era stato sottoposto alla misura dell’allontanamento per maltrattamenti nei confronti della compagna. Per il mancato consenso all’applicazione del braccialetto elettronico, all’uomo era stato imposto anche il divieto di dimora a Genova.

La scoperta sotto il letto

I poliziotti, già intervenuti in passato per diverse liti familiari che coinvolgevano l’uomo, hanno raggiunto l’abitazione per verificare il rispetto delle prescrizioni. Dopo vari tentativi, la proprietaria ha aperto la porta e ha detto di essere sola. Il suo evidente stato di agitazione ha però insospettito gli agenti, che hanno controllato l’appartamento e trovato il 58enne nascosto sotto il letto, in camera.

L’uomo è stato accompagnato in Questura a Genova e poi portato nelle camere di sicurezza, dove è rimasto in attesa del giudizio direttissimo.