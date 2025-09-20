Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato in un supermercato cittadino: è questa l’accusa che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 35enne originario della provincia di Lecce. L’uomo è stato individuato come presunto responsabile dopo che, nei giorni scorsi, è stato compiuto un colpo ai danni di un esercizio commerciale di Manduria, in provincia di Taranto.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto è iniziato con la denuncia presentata dal responsabile di un supermercato situato nel centro cittadino di Manduria. Il furto si è verificato quando un giovane, approfittando della momentanea assenza del cassiere, si è nascosto tra alcuni espositori e, con grande destrezza, ha aperto la cassa impossessandosi dell’incasso. Il bottino ammontava a più di mille euro.

L’identificazione grazie alle telecamere

Le immagini di videosorveglianza, particolarmente nitide, hanno permesso agli agenti del Commissariato di Manduria di risalire all’identità del presunto autore del furto. Decisivo è stato un vistoso tatuaggio sulla parte sinistra del collo, che ha consentito di riconoscere il 35enne originario della provincia di Lecce.

Precedenti analoghi: il colpo al fruttivendolo

Non si tratta della prima volta che il sospettato si trova coinvolto in episodi simili. Già nel mese di luglio scorso, infatti, era stato deferito in stato di libertà perché ritenuto presunto responsabile di un altro furto, questa volta ai danni di un fruttivendolo. Anche in quell’occasione, il 35enne avrebbe approfittato dell’assenza del titolare per introdursi nel negozio e portare via il registratore di cassa. L’azione era stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale.

Il principio di innocenza

Le autorità hanno sottolineato che, per l’indagato, vale il principio di innocenza fino a sentenza definitiva. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Il contesto e le reazioni della comunità

Il caso ha destato preoccupazione tra i commercianti di Manduria, che chiedono maggiore sicurezza e controlli più frequenti, soprattutto nelle ore di minore affluenza. La Polizia di Stato ha rassicurato la cittadinanza, ribadendo l’impegno costante nel contrasto ai reati contro il patrimonio e invitando a segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto.

