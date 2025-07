Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Cremona. Fermato un cittadino romeno di 45 anni sorpreso in flagranza di tentato furto aggravato all’interno di un centro commerciale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dopo aver tentato di sottrarre merce per oltre 1300 euro, cercando di eludere i controlli di sicurezza.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 14 luglio 2025, quando la sala operativa della Questura di Cremona ha ricevuto una segnalazione urgente dalla sala controllo di un noto centro commerciale cittadino.

L’allarme e l’intervento della sicurezza

L’allerta è stata lanciata da un addetto alla sicurezza del centro commerciale, che aveva notato la condotta sospetta di un uomo all’interno dell’ipermercato. Il soggetto, un cittadino romeno di 45 anni, si aggirava tra gli scaffali con fare circospetto, attirando l’attenzione del personale addetto alla sorveglianza.

Il tentativo di furto e la fuga

Dopo aver riempito un carrello con merce di ogni genere – dai generi alimentari alle bottiglie di superalcolici, passando per prodotti per la cura della persona e capi di abbigliamento – per un valore complessivo superiore a 1300 euro, l’uomo si è diretto verso le casse. Secondo quanto accertato successivamente, aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio da tutti gli articoli selezionati, nel tentativo di rendere più agevole il furto.

Giunto nei pressi di una cassa chiusa, il cittadino romeno ha cercato di superare la barriera con il carrello carico di merce. Tuttavia, la presenza del vigilante lo ha costretto ad abbandonare il bottino e a darsi a una precipitosa fuga, lasciando il carrello incustodito.

L’inseguimento e l’arresto

L’addetto alla sicurezza ha immediatamente inseguito l’uomo, che è riuscito a guadagnare una certa distanza e a nascondersi tra i pilastri della tangenziale cittadina. Convinto di aver seminato i suoi inseguitori, il sospettato si è nascosto tra le strutture in cemento, ma la Squadra Volante della Polizia, sopraggiunta tempestivamente sul posto, non lo ha perso di vista.

Gli agenti hanno individuato il fuggitivo e lo hanno sorpreso mentre tentava di rimanere nascosto. Il cittadino romeno è stato quindi bloccato e tratto in arresto dalle Volanti della Polizia di Stato.

I precedenti e la misura cautelare

Dai controlli effettuati è emerso che l’uomo era già gravato da numerosi precedenti per reati della stessa natura. Dopo l’arresto, il cittadino romeno è stato sottoposto a processo per direttissima. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto per lui la misura della custodia cautelare in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Il valore della merce e le modalità del tentato furto

Il valore della merce che il sospettato aveva tentato di sottrarre supera i 1300 euro. Gli articoli spaziavano da beni di prima necessità a prodotti di lusso, tra cui bottiglie di superalcolici e abbigliamento. L’uomo aveva accuratamente rimosso i dispositivi antitaccheggio, segno di una certa esperienza e premeditazione nel commettere il reato.

La collaborazione tra sicurezza privata e forze dell’ordine

L’episodio mette in luce l’importanza della collaborazione tra il personale di sicurezza dei centri commerciali e le forze dell’ordine. L’intervento tempestivo dell’addetto alla sicurezza, unito alla rapidità d’azione della Polizia di Stato, ha permesso di sventare il furto e assicurare il responsabile alla giustizia.

Le reazioni della comunità e delle autorità

L’arresto del cittadino romeno ha suscitato reazioni di soddisfazione tra i commercianti e i residenti della città, che negli ultimi tempi avevano segnalato un aumento dei furti nei centri commerciali. Le autorità hanno ribadito il loro impegno nel contrastare ogni forma di reato contro il patrimonio e nel garantire la sicurezza dei cittadini.

Il contesto: i reati predatori nei centri commerciali

Negli ultimi anni, i centri commerciali sono diventati spesso teatro di furti e tentativi di furto, complice l’afflusso di numerosi clienti e la presenza di merce di valore. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e le attività di prevenzione, anche grazie alla collaborazione con il personale di vigilanza privata.

Le indagini e le prospettive future

Le indagini proseguono per accertare se il cittadino romeno sia coinvolto in altri episodi simili avvenuti in città o nella provincia di Cremona. La Polizia di Stato invita chiunque abbia notato movimenti sospetti o sia stato vittima di furti a segnalare tempestivamente ogni episodio, per contribuire a rendere più sicuri i luoghi di aggregazione e di acquisto.

IPA