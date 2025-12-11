Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un 30enne originario dello Sri Lanka, trovato in possesso di un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi e pronte per essere vendute. L’uomo, fermato in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato, è stato sorpreso mentre tentava di eludere un controllo in via Pietro Novelli. L’operazione è stata condotta a Catania e ha portato al sequestro di diverse tipologie di droga e di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, che hanno fermato il sospettato durante un controllo di routine in via Pietro Novelli, nel quartiere Borgo Ognina di Catania.

Il tentativo di fuga e il controllo

Il 30enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio, ha tentato di sottrarsi al controllo non appena ha notato la volante della Polizia. Ha cercato di nascondersi tra le auto in sosta, ma il suo comportamento sospetto non è sfuggito agli agenti, che hanno prontamente bloccato tutte le possibili vie di fuga e lo hanno fermato per gli accertamenti di rito.

Il sequestro delle sostanze stupefacenti

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato nel giubbotto del sospettato 9 bustine di marijuana, immediatamente sequestrate. Insospettiti dalla possibilità che l’uomo potesse detenere altra droga, i poliziotti hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione del 30enne. Qui è stato rinvenuto un vero e proprio assortimento di sostanze stupefacenti, già suddivise in dosi pronte per essere smerciate.

Il bilancio del sequestro

Complessivamente, le forze dell’ordine hanno recuperato 290 grammi di droga, suddivisi in 26 bustine di hashish, 25 bustine di marijuana e 7 bustine di wax, oltre a un panetto etichettato “thaitella” contenente ulteriore sostanza wax. Oltre alle sostanze stupefacenti, è stata sequestrata la somma di 290 euro, ritenuta dagli investigatori il provento dell’attività di spaccio.

L’arresto e le indagini

Per questi motivi, il 30enne è stato arrestato in flagranza di reato, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura.

Le modalità dello spaccio

Le successive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e sviluppate dagli agenti del Commissariato “Borgo Ognina”, hanno permesso di ricostruire il modus operandi del sospettato. Secondo quanto accertato, l’uomo si riforniva quotidianamente di quantità significative di droga, che poi smerciava in base alle richieste dei clienti, effettuando anche consegne a domicilio nella zona Borgo.

Le misure cautelari

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti del 30enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria del Commissariato per tre giorni alla settimana.

