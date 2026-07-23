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Un uomo si è barricato nella propria abitazione insieme all’anziana madre per opporsi all’esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio. L’episodio, avvenuto a Campobasso, ha richiesto l’intervento coordinato della Polizia di Stato, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in atto un’operazione complessa per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte. L’uomo, già sottoposto a misura di sicurezza presso una REMS, è stato raggiunto e affidato alle cure mediche dopo ore di trattative e l’attivazione di un piano di accesso alternativo.

L’uomo si barrica in casa con la madre anziana

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno dovuto affrontare una situazione particolarmente delicata nel capoluogo molisano. L’intervento si è reso necessario durante l’esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di un uomo che, già destinatario della misura di sicurezza del ricovero presso una REMS, ha deciso di opporsi barricandosi nella propria abitazione.

Secondo quanto riportato, l’uomo ha scelto di chiudersi in casa insieme all’anziana madre, rendendo ancora più complessa la gestione dell’evento. La presenza della donna ha richiesto particolare attenzione da parte degli operatori, che hanno dovuto valutare ogni mossa per evitare rischi per la sua incolumità.

Il tentativo di negoziazione e la gestione della crisi

Per diverse ore, gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale hanno tentato di instaurare un dialogo con l’uomo, cercando di convincerlo a collaborare. Nonostante i numerosi tentativi, l’uomo si è mostrato da subito alterato e ha rifiutato ogni forma di interazione con il personale intervenuto. La situazione ha richiesto l’attivazione del negoziatore della Questura e di una squadra di supporto specializzata nella gestione di scenari critici per l’ordine e la sicurezza pubblica, sotto il coordinamento di un Funzionario dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Il piano di accesso alternativo e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Vista l’impossibilità di risolvere la situazione tramite il dialogo, è stato predisposto un piano di accesso alternativo all’abitazione. Grazie al costante coordinamento tra la Sala Operativa della Questura, il personale della Polizia di Stato, della Polizia Locale e con il supporto operativo dei Vigili del Fuoco, gli operatori sono riusciti ad accedere all’appartamento tramite il balcone. Questa strategia ha permesso di raggiungere l’uomo in totale sicurezza, evitando conseguenze peggiori sia per lui che per la madre anziana.

Una volta entrati nell’abitazione, gli operatori sanitari presenti hanno potuto verificare lo stato di salute dell’anziana madre, assicurandosi che non avesse subito danni durante l’episodio. All’uomo sono state prestate le necessarie cure prima di essere trasportato presso l’ospedale cittadino per ulteriori accertamenti e per l’esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio previsto dal provvedimento.

Il bilancio dell’intervento e il ruolo del coordinamento

L’operazione, portata a termine senza incidenti, ha confermato l’efficacia delle procedure di negoziazione adottate dalla Polizia di Stato nella gestione di eventi complessi. Il comunicato sottolinea inoltre l’importanza del coordinamento tra tutte le professionalità coinvolte, dalla Polizia Locale ai Vigili del Fuoco, fino agli operatori sanitari. La sinergia tra i diversi enti ha permesso di risolvere una situazione potenzialmente pericolosa senza ricorrere all’uso della forza e garantendo la tutela di tutte le persone coinvolte.

L’intervento a Campobasso rappresenta un esempio di come la collaborazione tra forze dell’ordine, servizi sanitari e Vigili del Fuoco sia fondamentale per affrontare situazioni di emergenza che coinvolgono persone fragili e scenari ad alto rischio. La tempestività e la professionalità dimostrate dagli operatori hanno permesso di evitare conseguenze gravi e di assicurare la corretta esecuzione del provvedimento sanitario.

IPA