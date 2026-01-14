Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di otto arresti il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai Carabinieri nella provincia di Brindisi, con particolare attenzione alle zone della movida e ai luoghi di aggregazione giovanile. L’operazione, finalizzata a prevenire e reprimere la criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata disposta dal Comando Provinciale e ha visto coinvolte diverse compagnie dell’Arma. Gli arresti sono stati eseguiti a Mesagne, Ceglie Messapica e San Vito dei Normanni nell’ambito di una più ampia strategia di sicurezza urbana.

Controlli straordinari nelle aree della movida: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Brindisi ha organizzato un servizio ad “alto impatto” per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più sensibili della provincia. L’obiettivo principale è stato quello di contrastare la criminalità diffusa, garantire la sicurezza dei cittadini e reprimere lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti, soprattutto nei luoghi frequentati dai giovani durante le ore notturne.

Arresti a Mesagne: esecuzione di provvedimento per furti

A Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un uomo in esecuzione di un provvedimento di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Brindisi. L’uomo dovrà scontare una pena di un anno, 7 mesi e 10 giorni di reclusione per una serie di furti commessi tra il mese di agosto 2024 e ottobre 2025 nelle città di Mesagne e Oria.

Ceglie Messapica: tre arresti per furto aggravato, danneggiamento ed evasione

A Ceglie Messapica, i militari della Stazione locale hanno eseguito due arresti in esecuzione di provvedimenti di espiazione pena detentiva, entrambi emessi dal Tribunale di Brindisi. Il primo riguarda un uomo già noto alle forze dell’ordine, che dovrà scontare 2 anni, 6 mesi e 13 giorni di reclusione per furto aggravato, danneggiamento ed evasione commessi tra il 2016 e il 2020. Il secondo arrestato, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per altra causa, dovrà espiare 4 mesi di reclusione per furto aggravato in concorso, commesso il 29 dicembre 2016 nella stessa città.

San Vito dei Normanni: due arresti per furto in abitazione

A San Vito dei Normanni, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme ai colleghi della Stazione di Carovigno, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini per furto in abitazione. I due sono stati sorpresi all’interno di una villetta di campagna, dove avevano già asportato diversi oggetti. Parte della refurtiva è stata rinvenuta presso i domicili degli arrestati e restituita al legittimo proprietario. Gli arnesi da scasso trovati in loro possesso sono stati sottoposti a sequestro.

Violazione di domicilio: cinque cittadini tunisini arrestati

Sempre a San Vito dei Normanni, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato cinque cittadini tunisini per violazione di domicilio. Gli uomini si erano introdotti all’interno di un’abitazione estiva, occupandola dopo aver forzato e danneggiato la porta d’ingresso. Quattro di loro sono stati inoltre trovati in possesso di hashish e segnalati alla Prefettura quale Autorità amministrativa.

