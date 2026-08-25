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Un arresto per atti persecutori avvenuto il 22 agosto a Modena. Un uomo di 48 anni è stato fermato dopo aver minacciato con una pistola la ex compagna e il figlio della donna. L’episodio è stato segnalato tramite il numero di emergenza e ha portato all’immediato intervento delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato una pistola priva di tappo rosso. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in altra provincia.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 22 agosto a Modena. La vittima ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine tramite il numero di emergenza 112 NUE, segnalando la presenza dell’ex compagno presso la propria abitazione.

I fatti: minacce e pistola in casa

L’uomo, che da anni non conviveva più con la donna, si è presentato presso l’abitazione con la scusa di vedere il figlio. Una volta entrato, ha estratto una pistola con impugnatura marrone e ha minacciato la ex compagna. Le minacce sono state rivolte anche all’altro figlio della donna, creando una situazione di forte tensione e paura all’interno dell’appartamento.

L’intervento della Polizia e l’arresto

All’arrivo delle due pattuglie della Squadra Volante, l’uomo si trovava ancora sul pianerottolo, in evidente stato di agitazione. Nonostante la presenza degli agenti, ha continuato a minacciare di morte la donna e il figlio. Gli agenti lo hanno immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

Il sequestro dell’arma

Durante la perquisizione, la Polizia ha rinvenuto all’interno dell’autovettura dell’uomo, parcheggiata nel cortile condominiale, una pistola riproduzione di arma vera. L’arma, completa di caricatore ma priva di munizionamento e di tappo rosso, è stata sequestrata. L’impugnatura marrone della pistola corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima.

I precedenti dell’arrestato

L’uomo arrestato era già stato condannato in passato con sentenze irrevocabili per delitti della stessa indole. Questo elemento ha contribuito a rafforzare la gravità della situazione e la necessità di adottare misure cautelari nei suoi confronti.

La decisione del giudice

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in altra provincia. Si ricorda che l’indagato deve essere considerato presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna.

IPA