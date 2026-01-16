Si presenta al bar con due coltelli in tasca e reagisce agli agenti a Città di Castello, denunciato 28enne
Un uomo è stato denunciato a Città di Castello per oltraggio, resistenza e porto di coltelli dopo un intervento della Polizia.
Un uomo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza e porto di oggetti atti ad offendere dopo un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri a Città di Castello, Perugia. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nei pressi di un esercizio pubblico del centro cittadino dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112. Gli agenti sono stati insultati e ostacolati durante il controllo, che ha portato al sequestro di due coltelli.
- Movimenti sospetti vicino a un locale
- L’intervento degli agenti vicino Perugia
- Il controllo e la perquisizione
- Le accuse e la denuncia
Movimenti sospetti vicino a un locale
L’episodio si è verificato nella serata di ieri quando una richiesta di intervento è stata inoltrata al 112 per una situazione sospetta nei pressi di un locale del centro di Città di Castello, in provincia di Perugia.
Gli operatori della Polizia di Stato sono intervenuti prontamente per verificare la segnalazione.
L’intervento degli agenti vicino Perugia
Giunti sul posto gli agenti hanno identificato il richiedente. Contrariamente a quanto segnalato nella chiamata, l’uomo ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti delle forze dell’ordine rifiutando la loro presenza e rivolgendo insulti agli operatori.
La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario un controllo più approfondito.
Il controllo e la perquisizione
L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato sottoposto a una perquisizione personale per motivi di sicurezza.
Durante il controllo gli agenti hanno rinvenuto due coltelli in suo possesso. L’uomo non ha saputo fornire una spiegazione plausibile per il possesso degli oggetti, che sono stati immediatamente sequestrati dagli operatori.
Le accuse e la denuncia
Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.
L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività quotidiane di prevenzione e controllo del territorio svolte dalla Polizia di Stato con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità, in particolare nei luoghi di aggregazione.
Secondo quanto riferito dalla Polizia, l’operazione rappresenta un esempio concreto dell’impegno costante delle forze dell’ordine nel monitoraggio delle aree cittadine più frequentate a tutela dei cittadini e degli avventori degli esercizi pubblici.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.