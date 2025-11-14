Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino italiano è stato sottoposto agli arresti domiciliari a Viterbo per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato indagato per atti persecutori e, nonostante la misura cautelare, ha continuato a molestare la vittima nei luoghi da lei frequentati. L’ordinanza di aggravamento è stata disposta dal G.I.P. del Tribunale di Viterbo.

I fatti contestati all’indagato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi la Squadra Mobile della Questura di Viterbo ha eseguito una misura restrittiva nei confronti di un uomo italiano. Il provvedimento è stato adottato dopo che l’indagato ha ripetutamente violato il divieto di avvicinamento imposto a tutela della sua ex compagna.

L’uomo, già gravato da numerosi pregiudizi di polizia, era stato sottoposto al divieto di avvicinamento in seguito a un’indagine per atti persecutori. Nonostante la misura, ha continuato a presentarsi nei luoghi di lavoro e negli altri ambienti frequentati dalla persona offesa. In queste occasioni, avrebbe insultato e offeso la donna, compiendo anche gesti osceni, intimidatori e minacciosi nei suoi confronti.

L’aggravamento della misura cautelare

Alla luce delle reiterate violazioni, il G.I.P. del Tribunale di Viterbo ha emesso un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, disponendo per l’indagato gli arresti domiciliari. La decisione è stata presa per garantire una maggiore tutela della vittima e per impedire ulteriori episodi di persecuzione e minaccia.

