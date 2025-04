Si presentano al test d'italiano a Bolzano per il permesso di soggiorno, denunciati: sostituzione di persona

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini africani sono stati denunciati per sostituzione di persona e false attestazioni a Pubblico Ufficiale in un centro linguistico di Bolzano. Gli individui, identificati con documenti non propri, cercavano di superare un esame di lingua italiana per ottenere il permesso di soggiorno a tempo indeterminato.

La scoperta della frode

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione riguardante due individui che si erano presentati in un centro linguistico di Bolzano per sostenere un esame di lingua italiana. Durante le procedure di identificazione, gli esaminatori hanno notato che i documenti presentati dai due, un ghanese e un senegalese, non corrispondevano alle loro sembianze fisiche, in particolare per l’età apparente.

L’intervento della Polizia

Nonostante l’arrivo degli agenti di polizia, i due uomini hanno continuato a sostenere di essere i veri titolari dei documenti. Tuttavia, una volta condotti negli uffici della Questura e sottoposti a rilievi dattiloscopici, sono stati identificati come S.A. e S.H.S., entrambi cittadini senegalesi di 30 e 34 anni, con precedenti penali di lieve entità.

Le conseguenze legali

Posti di fronte all’evidenza, i due hanno confessato di aver aiutato conoscenti a superare l’esame di italiano per ottenere il permesso di soggiorno illimitato. Al termine delle indagini, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i reati di sostituzione di persona e false attestazioni a Pubblico Ufficiale. La posizione dei due soggetti sostituiti è ancora sotto esame da parte degli investigatori.

Provvedimenti del Questore

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per tutti e 4 i soggetti coinvolti e ha emesso altrettanti decreti di espulsione dal territorio nazionale. Bolzano

Fonte foto: IPA